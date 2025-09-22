https://ria.ru/20250922/sud-2043530839.html

В Чувашии осудили мужчину, переводившего криптовалюту украинским боевикам

Житель Подмосковья, переводивший средства в криптовалюте для поддержки террористических украинских формирований, осужден в Чувашии на 13 лет за госизмену,... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:49:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

чувашская республика (чувашия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/25101/99/251019940_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_8fd0869547b0894319597a9fb4545fea.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен — РИА Новости. Житель Подмосковья, переводивший средства в криптовалюте для поддержки террористических украинских формирований, осужден в Чувашии на 13 лет за госизмену, сообщает прокуратура республики. Установлено, что с апреля по июнь 2023 года 27-летний житель Московской области произвел несколько операций по переводу денежных средств, предварительно конвертированных в криптовалюту, на счета, используемые для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения двух украинских вооруженных формирований, которые признаны террористическими на территории РФ. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ. "Второй окружной западный военный суд (с выездом в Чувашскую республику) признал мужчину виновным по статье 275 УК РФ (госизмена) и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). С учетом позиции прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год (после освобождения) и штрафом в размере 350 тысяч рублей. Первые 2 года 6 месяцев наказания в виде лишения свободы осужденному предстоит отбывать в тюрьме", - говорится в сообщении.

россия

московская область (подмосковье)

чувашская республика (чувашия)

2025

