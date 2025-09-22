Рейтинг@Mail.ru
Трамп на ГА ООН поднимет тему "возрождения мощи" США - РИА Новости, 22.09.2025
20:25 22.09.2025
Трамп на ГА ООН поднимет тему "возрождения мощи" США
Президент США Дональд Трамп в своей речи с трибуны Генассамблеи ООН затронет тему завершения международных конфликтов и "возрождения мощи" страны, заявила... РИА Новости, 22.09.2025
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей речи с трибуны Генассамблеи ООН затронет тему завершения международных конфликтов и "возрождения мощи" страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. "Завтра президент Трамп выступит с большой речью, подчеркнув возрождение американской мощи во всём мире, его исторические достижения всего за восемь месяцев, включая завершение семи мировых войн и конфликтов", - заявила Левитт.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей речи с трибуны Генассамблеи ООН затронет тему завершения международных конфликтов и "возрождения мощи" страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
"Завтра президент Трамп выступит с большой речью, подчеркнув возрождение американской мощи во всём мире, его исторические достижения всего за восемь месяцев, включая завершение семи мировых войн и конфликтов", - заявила Левитт.
Трамп проведет переговоры с Эрдоганом 25 сентября
