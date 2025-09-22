https://ria.ru/20250922/ssha-2043612355.html
Трамп на ГА ООН поднимет тему "возрождения мощи" США
Трамп на ГА ООН поднимет тему "возрождения мощи" США - РИА Новости, 22.09.2025
Трамп на ГА ООН поднимет тему "возрождения мощи" США
Президент США Дональд Трамп в своей речи с трибуны Генассамблеи ООН затронет тему завершения международных конфликтов и "возрождения мощи" страны, заявила... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T20:25:00+03:00
2025-09-22T20:25:00+03:00
2025-09-22T20:25:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей речи с трибуны Генассамблеи ООН затронет тему завершения международных конфликтов и "возрождения мощи" страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. "Завтра президент Трамп выступит с большой речью, подчеркнув возрождение американской мощи во всём мире, его исторические достижения всего за восемь месяцев, включая завершение семи мировых войн и конфликтов", - заявила Левитт.
https://ria.ru/20250922/ssha-2043611564.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_d83884b3b08859343781ead4f4985d53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Трамп на ГА ООН поднимет тему "возрождения мощи" США
Трамп на ГА ООН поднимет тему завершения конфликтов и возрождения мощи США