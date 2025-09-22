https://ria.ru/20250922/ssha-2043612355.html

Трамп на ГА ООН поднимет тему "возрождения мощи" США

Трамп на ГА ООН поднимет тему "возрождения мощи" США - РИА Новости, 22.09.2025

Трамп на ГА ООН поднимет тему "возрождения мощи" США

Президент США Дональд Трамп в своей речи с трибуны Генассамблеи ООН затронет тему завершения международных конфликтов и "возрождения мощи" страны, заявила... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T20:25:00+03:00

2025-09-22T20:25:00+03:00

2025-09-22T20:25:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей речи с трибуны Генассамблеи ООН затронет тему завершения международных конфликтов и "возрождения мощи" страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. "Завтра президент Трамп выступит с большой речью, подчеркнув возрождение американской мощи во всём мире, его исторические достижения всего за восемь месяцев, включая завершение семи мировых войн и конфликтов", - заявила Левитт.

https://ria.ru/20250922/ssha-2043611564.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон