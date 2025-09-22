Трамп отметил важность взаимодействия США и Казахстана

Рейтинг@Mail.ru
18:50 22.09.2025 (обновлено: 18:55 22.09.2025)
АСТАНА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил важность расширения взаимодействия двух стран в сферах экономки и торговли, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера."Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом... Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации", - говорится в сообщении.Двадцать первого сентября начался рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк. Во вторник ожидается его выступление на общих дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию
