Трамп отметил важность взаимодействия США и Казахстана
2025-09-22T18:50:00+03:00
2025-09-22T18:50:00+03:00
2025-09-22T18:55:00+03:00
АСТАНА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил важность расширения взаимодействия двух стран в сферах экономки и торговли, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера."Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом... Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации", - говорится в сообщении.Двадцать первого сентября начался рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк. Во вторник ожидается его выступление на общих дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ходе поездки Токаев встречается с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций. Также проходят его встречи с представителями транснациональных компаний, в ходе которых говорится об инвестиционных возможностях Казахстана.
