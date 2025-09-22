https://ria.ru/20250922/ssha-2043566691.html
Эксперт считает, что Россия и США могут расширить усилия по разоружению
Эксперт считает, что Россия и США могут расширить усилия по разоружению - РИА Новости, 22.09.2025
Эксперт считает, что Россия и США могут расширить усилия по разоружению
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли бы вместе призвать Китай, Францию и Великобританию сообщить об общем объеме их ядерных... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:45:00+03:00
2025-09-22T16:45:00+03:00
2025-09-22T16:45:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли бы вместе призвать Китай, Францию и Великобританию сообщить об общем объеме их ядерных арсеналов, чтобы расширить усилия по разоружению, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. В понедельник Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Чтобы расширить усилия по разоружению, Путин и Трамп могли бы призвать Китай, Францию и Великобританию сообщить об общем количестве имеющихся у них запасов ядерного оружия и заморозить их при условии, что Россия и США проведут более глубокие и поддающиеся проверке сокращения своих гораздо более крупных арсеналов", - сообщил он агентству.
https://ria.ru/20250922/putin-2043533168.html
сша
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, китай, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Китай, Владимир Путин, Дональд Трамп
Эксперт считает, что Россия и США могут расширить усилия по разоружению
Кимбалл: Россия и США могут призвать другие страны обсудить ядерный арсенал