Рейтинг@Mail.ru
Эксперт считает, что Россия и США могут расширить усилия по разоружению - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/ssha-2043566691.html
Эксперт считает, что Россия и США могут расширить усилия по разоружению
Эксперт считает, что Россия и США могут расширить усилия по разоружению - РИА Новости, 22.09.2025
Эксперт считает, что Россия и США могут расширить усилия по разоружению
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли бы вместе призвать Китай, Францию и Великобританию сообщить об общем объеме их ядерных... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:45:00+03:00
2025-09-22T16:45:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли бы вместе призвать Китай, Францию и Великобританию сообщить об общем объеме их ядерных арсеналов, чтобы расширить усилия по разоружению, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. В понедельник Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Чтобы расширить усилия по разоружению, Путин и Трамп могли бы призвать Китай, Францию ​​и Великобританию сообщить об общем количестве имеющихся у них запасов ядерного оружия и заморозить их при условии, что Россия и США проведут более глубокие и поддающиеся проверке сокращения своих гораздо более крупных арсеналов", - сообщил он агентству.
https://ria.ru/20250922/putin-2043533168.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Китай, Владимир Путин, Дональд Трамп
Эксперт считает, что Россия и США могут расширить усилия по разоружению

Кимбалл: Россия и США могут призвать другие страны обсудить ядерный арсенал

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли бы вместе призвать Китай, Францию и Великобританию сообщить об общем объеме их ядерных арсеналов, чтобы расширить усилия по разоружению, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
В понедельник Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
"Чтобы расширить усилия по разоружению, Путин и Трамп могли бы призвать Китай, Францию ​​и Великобританию сообщить об общем количестве имеющихся у них запасов ядерного оружия и заморозить их при условии, что Россия и США проведут более глубокие и поддающиеся проверке сокращения своих гораздо более крупных арсеналов", - сообщил он агентству.
Путин о готовности России соблюдать ДСНВ в течение года после истечения - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Путин: Россия готова соблюдать ДСНВ в течение года после его истечения
Вчера, 14:54
 
В миреСШАРоссияКитайВладимир Путин — президент РоссииДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала