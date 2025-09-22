В США призвали Трампа ответить взаимностью на предложение Путина по ДСНВ

Рейтинг@Mail.ru
16:23 22.09.2025
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Президенту США Дональду Трампу следует ответить взаимностью на предложение президента РФ Владимира Путина продолжить соблюдение ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
В понедельник Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
"Мы настоятельно призываем президента Трампа ответить взаимностью и призываем Кремль и Белый дом незамедлительно поручить своим командам начать переговоры о новом, более всеобъемлющем соглашении или соглашениях, которые решат сложные вопросы, с которыми обе стороны давно борются", - сообщил он агентству.
К таким вопросам Кимбалл, в частности, отнес более глубокие проверяемые сокращения стратегических ядерных вооружений, ограничения на оружие средней дальности и субстратегическое ядерное оружие, а также ограничения на стратегическую противоракетную оборону, космическое оружие и конвенциональные ударные вооружения большой дальности.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами. 25 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Трамп обеспокоен окончанием срока действия договора о ядерных ограничениях
25 июля, 17:01
 
