https://ria.ru/20250922/ssha-2043558695.html

В США призвали Трампа ответить взаимностью на предложение Путина по ДСНВ

В США призвали Трампа ответить взаимностью на предложение Путина по ДСНВ - РИА Новости, 22.09.2025

В США призвали Трампа ответить взаимностью на предложение Путина по ДСНВ

Игорь Наймушин. Президенту США Дональду Трампу следует ответить взаимностью на предложение президента РФ Владимира Путина продолжить соблюдение ограничений в... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T16:23:00+03:00

2025-09-22T16:23:00+03:00

2025-09-22T16:23:00+03:00

в мире

сша

россия

москва

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150666/88/1506668887_0:133:2430:1500_1920x0_80_0_0_bc37faca7aeed94459403105b7b839d8.jpg

ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Президенту США Дональду Трампу следует ответить взаимностью на предложение президента РФ Владимира Путина продолжить соблюдение ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. В понедельник Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Мы настоятельно призываем президента Трампа ответить взаимностью и призываем Кремль и Белый дом незамедлительно поручить своим командам начать переговоры о новом, более всеобъемлющем соглашении или соглашениях, которые решат сложные вопросы, с которыми обе стороны давно борются", - сообщил он агентству. К таким вопросам Кимбалл, в частности, отнес более глубокие проверяемые сокращения стратегических ядерных вооружений, ограничения на оружие средней дальности и субстратегическое ядерное оружие, а также ограничения на стратегическую противоракетную оборону, космическое оружие и конвенциональные ударные вооружения большой дальности.

https://ria.ru/20250725/tramp-2031467049.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, владимир путин