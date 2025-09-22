https://ria.ru/20250922/ssha-2043554758.html
Приток студентов в США снизился до минимума за четыре года, пишет Bloomberg
Число иностранных студентов, прибывших в США по визам в августе, снизилось на 19% в годовом выражении — до чуть более 313 тысяч, что стало минимальным... РИА Новости, 22.09.2025
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Число иностранных студентов, прибывших в США по визам в августе, снизилось на 19% в годовом выражении — до чуть более 313 тысяч, что стало минимальным показателем за последние четыре года, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на данные Международной торговой администрации США. Наибольшее падение зафиксировано среди студентов из Азии, которые составляют основную долю въезжающих: их число сократилось на 24% — до 191 тысячи. Приезд студентов из Индии снизился на 45%, из Китая — на 12%. "Если тенденция сохранится, это окажет серьёзное влияние не только на университеты и студентов — как иностранных, так и американских, — но и на экономику в целом", — заявила заместитель директора альянса американских университетов Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration Зузана Цепла Вутсон. По оценкам Ассоциации международных деятелей образования, приток новых студентов из-за рубежа в США осенью может снизиться на 40%, что приведёт к потерям порядка 7 миллиардов долларов для американских университетов. В прошлом учебном году иностранные студенты внесли в экономику США около 44 миллиардов долларов и поддержали почти 400 тысяч рабочих мест. Издание отмечает, что спад совпал с ужесточением иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа, в том числе реформой выдачи виз H-1B, предусматривающей новый сбор в размере 100 тысяч долларов за подачу заявки.
