Путин поручил отслеживать деятельность США по арсеналу СНВ
14:58 22.09.2025 (обновлено: 15:04 22.09.2025)
Путин поручил отслеживать деятельность США по арсеналу СНВ
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам отслеживать деятельность США применительно к арсеналу СНВ."Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего, применительно к арсеналу СНВ", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам отслеживать деятельность США применительно к арсеналу СНВ.
"Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего, применительно к арсеналу СНВ", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
В Совфеде надеются, что Россия и США продолжат контролировать СНВ
16 августа, 09:06
