Путин поручил отслеживать деятельность США по арсеналу СНВ

Путин поручил отслеживать деятельность США по арсеналу СНВ - РИА Новости, 22.09.2025

Путин поручил отслеживать деятельность США по арсеналу СНВ

Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам отслеживать деятельность США применительно к арсеналу СНВ. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:58:00+03:00

2025-09-22T14:58:00+03:00

2025-09-22T15:04:00+03:00

сша

владимир путин

безопасность

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам отслеживать деятельность США применительно к арсеналу СНВ."Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего, применительно к арсеналу СНВ", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

