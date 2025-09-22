https://ria.ru/20250922/ssha-2043534757.html
Путин поручил отслеживать деятельность США по арсеналу СНВ
Путин поручил отслеживать деятельность США по арсеналу СНВ - РИА Новости, 22.09.2025
Путин поручил отслеживать деятельность США по арсеналу СНВ
22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам отслеживать деятельность США применительно к арсеналу СНВ."Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего, применительно к арсеналу СНВ", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
