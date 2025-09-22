Рейтинг@Mail.ru
14:28 22.09.2025
Карасин сообщил, что США выдали ему визу для участия в заседании ГА ООН
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США выдали визу для участия в заседании Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Планируется, что Карасин во вторник направится в США, он примет участие в Ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "На посещение Соединенных Штатов, выдали визу... Нормально, дней за пять", - сказал политик.
в мире, сша, григорий карасин, оон, генеральная ассамблея оон, совет федерации рф
В мире, США, Григорий Карасин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Федерации РФ
Григорий Карасин. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США выдали визу для участия в заседании Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Планируется, что Карасин во вторник направится в США, он примет участие в Ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"На посещение Соединенных Штатов, выдали визу... Нормально, дней за пять", - сказал политик.
В миреСШАГригорий КарасинООНГенеральная Ассамблея ООНСовет Федерации РФ
 
 
