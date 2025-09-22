https://ria.ru/20250922/ssha-2043524457.html
Карасин сообщил, что США выдали ему визу для участия в заседании ГА ООН
Карасин сообщил, что США выдали ему визу для участия в заседании ГА ООН - РИА Новости, 22.09.2025
Карасин сообщил, что США выдали ему визу для участия в заседании ГА ООН
США выдали визу для участия в заседании Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:28:00+03:00
2025-09-22T14:28:00+03:00
2025-09-22T14:28:00+03:00
в мире
сша
григорий карасин
оон
генеральная ассамблея оон
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007113020_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4997949e9160c910d1698780b331cef4.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США выдали визу для участия в заседании Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Планируется, что Карасин во вторник направится в США, он примет участие в Ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "На посещение Соединенных Штатов, выдали визу... Нормально, дней за пять", - сказал политик.
https://ria.ru/20250922/zakharova-2043522073.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007113020_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_a1815e80d8c3f338ab01307f92f3dbb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, григорий карасин, оон, генеральная ассамблея оон, совет федерации рф
В мире, США, Григорий Карасин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Федерации РФ
Карасин сообщил, что США выдали ему визу для участия в заседании ГА ООН
Карасин заявил, что США выдали визу для участия в сессии Генассамблеи ООН