Карасин сообщил, что США выдали ему визу для участия в заседании ГА ООН

Карасин сообщил, что США выдали ему визу для участия в заседании ГА ООН

2025-09-22T14:28:00+03:00

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США выдали визу для участия в заседании Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Планируется, что Карасин во вторник направится в США, он примет участие в Ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "На посещение Соединенных Штатов, выдали визу... Нормально, дней за пять", - сказал политик.

