Завершился третий модуль проекта SputnikPro на Зубовском

Завершился третий модуль проекта SputnikPro на Зубовском

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Москве завершился масштабный проект для медиаспециалистов из стран СНГ.В офисе медиагруппы "Россия сегодня" в Москве завершился третий модуль программы "SputnikPro на Зубовском". Мероприятие проходило с 15 по 19 сентября и собрало представителей медиасферы из семи стран СНГ.В программе приняли участие журналисты, блогеры, SMM- и PR-специалисты из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана .Образовательная программа включала серию мастер-классов и лекций от ведущих специалистов медиагруппы по основным направлениям работы современных медиа.Ключевым событием интенсива стал пятидневный практический курс по созданию, ведению и продвижению Telegram-каналов. Участники не только освоили теоретические основы, но и применили полученные знания на практике.

