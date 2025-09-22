Рейтинг@Mail.ru
Завершился третий модуль проекта SputnikPro на Зубовском - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 22.09.2025 (обновлено: 14:59 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/sputnikpro-2043532205.html
Завершился третий модуль проекта SputnikPro на Зубовском
Завершился третий модуль проекта SputnikPro на Зубовском - РИА Новости, 22.09.2025
Завершился третий модуль проекта SputnikPro на Зубовском
В Москве завершился масштабный проект для медиаспециалистов из стран СНГ. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:52:00+03:00
2025-09-22T14:59:00+03:00
sputnik
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043528833_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_ba83c288258dec666a4a877400a16c89.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Москве завершился масштабный проект для медиаспециалистов из стран СНГ.В офисе медиагруппы "Россия сегодня" в Москве завершился третий модуль программы "SputnikPro на Зубовском". Мероприятие проходило с 15 по 19 сентября и собрало представителей медиасферы из семи стран СНГ.В программе приняли участие журналисты, блогеры, SMM- и PR-специалисты из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана .Образовательная программа включала серию мастер-классов и лекций от ведущих специалистов медиагруппы по основным направлениям работы современных медиа.Ключевым событием интенсива стал пятидневный практический курс по созданию, ведению и продвижению Telegram-каналов. Участники не только освоили теоретические основы, но и применили полученные знания на практике.
https://ria.ru/20250922/pakistan-2043521146.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043528833_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_95226363959777ad9987165d7bfee5e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
sputnik, москва
Sputnik, Москва

Завершился третий модуль проекта SputnikPro на Зубовском

© РИА Новости / Мария ДевахинаВручение итоговых сертификатов проекта "SputnikPro на Зубовском"
Вручение итоговых сертификатов проекта SputnikPro на Зубовском - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Вручение итоговых сертификатов проекта "SputnikPro на Зубовском"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Москве завершился масштабный проект для медиаспециалистов из стран СНГ.
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Участники проекта "SputnikPro на Зубовском"

Участники проекта SputnikPro на Зубовском

Участники проекта "SputnikPro на Зубовском"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 2
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Участники проекта "SputnikPro на Зубовском"

Участники проекта SputnikPro на Зубовском

Участники проекта "SputnikPro на Зубовском"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 2

Участники проекта "SputnikPro на Зубовском"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 2

Участники проекта "SputnikPro на Зубовском"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 2
В офисе медиагруппы "Россия сегодня" в Москве завершился третий модуль программы "SputnikPro на Зубовском". Мероприятие проходило с 15 по 19 сентября и собрало представителей медиасферы из семи стран СНГ.
В программе приняли участие журналисты, блогеры, SMM- и PR-специалисты из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана .
Образовательная программа включала серию мастер-классов и лекций от ведущих специалистов медиагруппы по основным направлениям работы современных медиа.
Ключевым событием интенсива стал пятидневный практический курс по созданию, ведению и продвижению Telegram-каналов. Участники не только освоили теоретические основы, но и применили полученные знания на практике.
Мастер-класс SputnikPro на тему будущего международной медиаиндустрии для пакистанских журналистов-членов Академии информации Пакистана - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Пакистан стал новой страной-участницей проекта SputnikPro
Вчера, 14:09
 
SputnikМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала