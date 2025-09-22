Рейтинг@Mail.ru
Спортшколам олимпийского резерва на Кубани закупят оборудование
Краснодарский край
 
20:52 22.09.2025
Спортшколам олимпийского резерва на Кубани закупят оборудование
Спортшколам олимпийского резерва на Кубани закупят оборудование
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Спортшколам олимпийского резерва на Кубани закупят оборудование на 9,5 миллиона рублей, сказал на заседании правительственной комиссии вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Согласно данным пресс-службы краевой администрации, в заседании комиссии под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко принял участие министр спорта России Михаил Дегтярев, а в режиме видеоконференции ко встрече присоединились вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов и министр физкультуры и спорта региона Серафим Тимченко. "Благодаря реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в 2025 году за счет федерального и краевого бюджетов приобретено 8 комплектов спортивно-технологического оборудования для спортплощадок в Белоглинском, Гулькевичском, Ейском, Каневском, Крыловском, Лабинском, Мостовском и Северском районах. Условия подготовки спортивного резерва были улучшены в 29 организациях. Также более 70 одаренных спортсменов, занимающихся в организациях дополнительной спортподготовки, получили денежные выплаты. Кроме того, в 2025–2027 годах предусмотрели порядка 9,5 миллиона рублей на закупку нового оборудования в спортшколы олимпийского резерва", - сказал на совещании Власов, его цитирует пресс-служба. На заседании обсудили выполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" в 2025 году, сообщает пресс-служба. В рамках госпрограммы министерство физической культуры и спорта Краснодарского края реализует ряд проектов: "Развитие физической культуры и массового спорта", "Развитие спорта высших достижений", "Бизнес спринт". "Финансирование, предусмотренное проектами, направляют на закупку и монтаж оборудования для малых спортивных площадок. Их создают в населенных пунктах, малых городах и на сельских территориях. Также средства направляют на обеспечение условий для подготовки спортивного резерва, денежные выплаты одаренным спортсменам, строительство "умных" спортивных площадок", - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. Кроме того, как сообщается, правительственная комиссия рассмотрела результаты анализа эффективности использования средств субъектами РФ для повышения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В Краснодарском крае эта цифра составляет почти 68%. На заседании также был поднят вопрос об улучшении медико-биологического обеспечения российских спортсменов, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Согласно данным пресс-службы администрации региона, в Краснодарском крае в рамках развития спортивной инфраструктуры с 2015 года создано по краевым и государственным программам порядка 300 спортивных объектов, около 60 объектов капитально отремонтированы. Как сообщается, если на Кубани в 2014 году доля населения, систематически занимающего спортом, составляла 39,1% или 2,1 миллиона человек, то в конце 2024 года она выросла до 67,6 % или более 3,5 миллиона человек. В 2024 Краснодарский край стал победителем национальной спортивной премии "Регион России – лучший субъект РФ за вклад в развитие спорта", добавили в пресс-службе краевой администрации.
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Спортшколам олимпийского резерва на Кубани закупят оборудование на 9,5 миллиона рублей, сказал на заседании правительственной комиссии вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов, об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Согласно данным пресс-службы краевой администрации, в заседании комиссии под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко принял участие министр спорта России Михаил Дегтярев, а в режиме видеоконференции ко встрече присоединились вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов и министр физкультуры и спорта региона Серафим Тимченко.
"Благодаря реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в 2025 году за счет федерального и краевого бюджетов приобретено 8 комплектов спортивно-технологического оборудования для спортплощадок в Белоглинском, Гулькевичском, Ейском, Каневском, Крыловском, Лабинском, Мостовском и Северском районах. Условия подготовки спортивного резерва были улучшены в 29 организациях. Также более 70 одаренных спортсменов, занимающихся в организациях дополнительной спортподготовки, получили денежные выплаты. Кроме того, в 2025–2027 годах предусмотрели порядка 9,5 миллиона рублей на закупку нового оборудования в спортшколы олимпийского резерва", - сказал на совещании Власов, его цитирует пресс-служба.
На заседании обсудили выполнение государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" в 2025 году, сообщает пресс-служба. В рамках госпрограммы министерство физической культуры и спорта Краснодарского края реализует ряд проектов: "Развитие физической культуры и массового спорта", "Развитие спорта высших достижений", "Бизнес спринт".
"Финансирование, предусмотренное проектами, направляют на закупку и монтаж оборудования для малых спортивных площадок. Их создают в населенных пунктах, малых городах и на сельских территориях. Также средства направляют на обеспечение условий для подготовки спортивного резерва, денежные выплаты одаренным спортсменам, строительство "умных" спортивных площадок", - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Кроме того, как сообщается, правительственная комиссия рассмотрела результаты анализа эффективности использования средств субъектами РФ для повышения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В Краснодарском крае эта цифра составляет почти 68%. На заседании также был поднят вопрос об улучшении медико-биологического обеспечения российских спортсменов, в том числе занимающихся адаптивным спортом.
Согласно данным пресс-службы администрации региона, в Краснодарском крае в рамках развития спортивной инфраструктуры с 2015 года создано по краевым и государственным программам порядка 300 спортивных объектов, около 60 объектов капитально отремонтированы. Как сообщается, если на Кубани в 2014 году доля населения, систематически занимающего спортом, составляла 39,1% или 2,1 миллиона человек, то в конце 2024 года она выросла до 67,6 % или более 3,5 миллиона человек.
В 2024 Краснодарский край стал победителем национальной спортивной премии "Регион России – лучший субъект РФ за вклад в развитие спорта", добавили в пресс-службе краевой администрации.
