Спецоперация, 22 сентября: ВС России освободили Калиновское

Спецоперация, 22 сентября: ВС России освободили Калиновское

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны украинских формирований и освободили ещё один населённый пункт в Днепропетровской... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны украинских формирований и освободили ещё один населённый пункт в Днепропетровской области – Калиновское, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. Кроме того, как следует из сводки, "Восток" и другие российские группировки нанесли поражение противнику, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ при этом потеряли порядка 1535 военнослужащих. Также Киев лишился танка, девяти боевых бронированных машин, 18 артиллерийских орудий, 19 станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, центру подготовки иностранных наемников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб, два снаряда РСЗО HIMARS производства США и 339 беспилотников самолетного типа. Призывники привлекаться не будут Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил в понедельник, что 1 октября в России начинается осенний призыв. Он подчеркнул, что все мероприятия проводятся в плановом порядке и не связаны со спецоперацией. Цимлянский отметил, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач СВО привлекаться не будут. Украинские дроны атакуют мирных жителей Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, зафиксировано не менее четырёх БПЛА. В частности, в результате атаки тяжелое ранение получил слесарь "Водозабора" 1962 года рождения. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что ВСУ в понедельник неоднократно наносили удары по Центрально-Городскому району Горловки. Мэр города Иван Приходько сообщил, что в результате была повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации. Позднее он уточнил, что при этом были ранены два мирных жителя. Кроме того, по данным управления, в результате украинской атаки Донецка были повреждены здания центра социального обслуживания населения, колледжа культуры, общежития и многоквартирные дома повреждены в результате атаки в ночь на понедельник украинского беспилотника в Куйбышевском районе на западе города. Нехватка офицеров ВСУ В российских силовых структурах сообщили РИА Новости о провале четырёх контратак ВСУ в районе Степового, Андреевки и Юнаковки на сумском направлении. Пятеро украинских солдат при этом попали в плен. Кроме того, после боев в Сумской области 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ осталась укомплектована менее чем наполовину. Особенно чувствуется нехватка офицеров - в некоторых ротах один командир взвода руководит сразу несколькими взводами. Также ВСУ не смогли деблокировать окруженные боевые группы 57-й и 127-й бригад на харьковском направлении. Экс-солдаты ВСУ, добровольцы батальона имени Максима Кривоноса взяли в плен шестерых украинских военных, рассказал РИА Новости боец подразделения с позывным "Змей". Один из военнослужащих противника начал отстреливаться, его ранили, после чего остальные пятеро сдались. Во время вывода украинские дроны и миномёты открыли по ним же огонь, но бойцам с пленными удалось укрыться. Венгрия против Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече 25 сентября в Вашингтоне затронут украинскую тематику, но конкретной информации о планируемых инициативах по урегулированию конфликта пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Евросоюз не может считать себя участником конфликта на Украине, как об этом заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пока Венгрия против, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая с речью в венгерском парламенте. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь на сессию Генассамблеи ООН, заявил, что больше не питает иллюзий по поводу способности организации способствовать урегулированию конфликта на Украине, но Венгрия все равно продолжит поддерживать инициативы, приближающие мир. Взрывы на Украине Украинские СМИ сообщали в понедельник о взрывах в Днепропетровской области и неоднократных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрыв прогремел за пределами города, а назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части региона.

