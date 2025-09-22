https://ria.ru/20250922/sovfed-2043523387.html
Совфед поддержал денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток
Совфед поддержал денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рекомендовал палате поддержать закон "О денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней", сообщил РИА Новости источник в СФ .Глава комитета СФ Григорий Карасин объяснил РИА Новости решение комитета действиями партнеров России по конвенции."Не пускают наших представителей, мы не аккредитованы там. То есть они препятствуют участию Российской Федерации в выполнении этой конвенции. Это главная причина всего происходящего. И уважительное отношение к партнёрству в этой области", - сказал политик.Совфед планирует рассмотреть документ на пленарном заседании 24 сентября.Законом предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года.
https://ria.ru/20250917/mironov-2042575155.html
