Рейтинг@Mail.ru
Совфед поддержал денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 22.09.2025 (обновлено: 14:33 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/sovfed-2043523387.html
Совфед поддержал денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток
Совфед поддержал денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток - РИА Новости, 22.09.2025
Совфед поддержал денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток
Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рекомендовал палате поддержать закон "О денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:22:00+03:00
2025-09-22T14:33:00+03:00
страсбург
совет федерации рф
госдума рф
россия
политика
григорий карасин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:112:3003:1801_1920x0_80_0_0_173a26b76d834bb2a13fa2c1f4b6422a.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рекомендовал палате поддержать закон "О денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней", сообщил РИА Новости источник в СФ .Глава комитета СФ Григорий Карасин объяснил РИА Новости решение комитета действиями партнеров России по конвенции."Не пускают наших представителей, мы не аккредитованы там. То есть они препятствуют участию Российской Федерации в выполнении этой конвенции. Это главная причина всего происходящего. И уважительное отношение к партнёрству в этой области", - сказал политик.Совфед планирует рассмотреть документ на пленарном заседании 24 сентября.Законом предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года.
https://ria.ru/20250917/mironov-2042575155.html
страсбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_584b98ea48dc5c318d5a8ffa1d05168f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
страсбург, совет федерации рф, госдума рф, россия, политика, григорий карасин
Страсбург, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Россия, Политика, Григорий Карасин
Совфед поддержал денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток

МК Совфеда поддержал денонсацию РФ Европейской конвенции по предупреждению пыток

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рекомендовал палате поддержать закон "О денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней", сообщил РИА Новости источник в СФ .
Глава комитета СФ Григорий Карасин объяснил РИА Новости решение комитета действиями партнеров России по конвенции.
"Не пускают наших представителей, мы не аккредитованы там. То есть они препятствуют участию Российской Федерации в выполнении этой конвенции. Это главная причина всего происходящего. И уважительное отношение к партнёрству в этой области", - сказал политик.
Совфед планирует рассмотреть документ на пленарном заседании 24 сентября.
Законом предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Миронов прокомментировал денонсацию конвенции по предупреждению пыток
17 сентября, 20:21
 
СтрасбургСовет Федерации РФГосдума РФРоссияПолитикаГригорий Карасин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала