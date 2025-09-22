https://ria.ru/20250922/sovbez-2043530326.html

Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегическую стабильность

Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегическую стабильность - РИА Новости, 22.09.2025

Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегическую стабильность

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:48:00+03:00

2025-09-22T14:48:00+03:00

2025-09-22T15:16:00+03:00

россия

в мире

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности."Хотел бы начать сегодня с другого вопроса, который имеет исключительно важное принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

https://ria.ru/20250922/putin-2043538794.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, владимир путин