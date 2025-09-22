Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегическую стабильность - РИА Новости, 22.09.2025
14:48 22.09.2025 (обновлено: 15:16 22.09.2025)
Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегическую стабильность
россия
в мире
владимир путин
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности."Хотел бы начать сегодня с другого вопроса, который имеет исключительно важное принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
россия
россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегическую стабильность

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности.
"Хотел бы начать сегодня с другого вопроса, который имеет исключительно важное принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
