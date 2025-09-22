https://ria.ru/20250922/sovbez-2043530326.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегическую стабильность
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:48:00+03:00
2025-09-22T15:16:00+03:00
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности."Хотел бы начать сегодня с другого вопроса, который имеет исключительно важное принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
