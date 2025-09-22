https://ria.ru/20250922/sotrudnichestvo-2043527222.html

Исламские вузы России и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве

22.09.2025

Исламские вузы России и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве

Московский исламский институт (МИИ) и Исламский университет Медины в понедельник подписали договор о сотрудничестве во время работы международной конференции... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Московский исламский институт (МИИ) и Исламский университет Медины в понедельник подписали договор о сотрудничестве во время работы международной конференции "Чтения имени Мусы Бигиева" в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. Х Теологическая международная конференция "Чтения имени Мусы Бигиева" проходит в Москве с участием богословов, религиозных деятелей России, Палестины, Турции и других стран. "Между МИИ и Исламским университетом Медины (Саудовская Аравия) в понедельник подписан меморандум о сотрудничестве. Образовательный проект заключается в обмене опытом в науке и образовательной деятельности, обмене преподавательским составом и студентами, академическими программами. Мы подчеркнули готовность к взаимному участию конференциях, иных научных мероприятиях, проводимых сторонами", - рассказал ректор МИИ, доктор теологии Дамир Мухетдинов, добавив, что с саудовской стороны меморандум подписан президентом вуза доктором Салехом бен Али аль-Акля. По словам Мухетдинова, очередной документ, подписанный авторитетными вузами России и арабского мира, свидетельствует о взаимном доверии и большом потенциале сотрудничества. "Со стороны мусульманской общины мы продолжаем налаживать мосты с арабским миром и будем это продолжать и в дальнейшем", - рассказал РИА Новости Дамир Мухетдинов.

