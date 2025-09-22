Рейтинг@Mail.ru
Исламские вузы России и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/sotrudnichestvo-2043527222.html
Исламские вузы России и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве
Исламские вузы России и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 22.09.2025
Исламские вузы России и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве
Московский исламский институт (МИИ) и Исламский университет Медины в понедельник подписали договор о сотрудничестве во время работы международной конференции... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:40:00+03:00
2025-09-22T14:40:00+03:00
медина
москва
россия
дамир мухетдинов
вузы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027689389_0:65:3200:1865_1920x0_80_0_0_627a2253a20b46894daa916e9adfac50.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Московский исламский институт (МИИ) и Исламский университет Медины в понедельник подписали договор о сотрудничестве во время работы международной конференции "Чтения имени Мусы Бигиева" в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. Х Теологическая международная конференция "Чтения имени Мусы Бигиева" проходит в Москве с участием богословов, религиозных деятелей России, Палестины, Турции и других стран. "Между МИИ и Исламским университетом Медины (Саудовская Аравия) в понедельник подписан меморандум о сотрудничестве. Образовательный проект заключается в обмене опытом в науке и образовательной деятельности, обмене преподавательским составом и студентами, академическими программами. Мы подчеркнули готовность к взаимному участию конференциях, иных научных мероприятиях, проводимых сторонами", - рассказал ректор МИИ, доктор теологии Дамир Мухетдинов, добавив, что с саудовской стороны меморандум подписан президентом вуза доктором Салехом бен Али аль-Акля. По словам Мухетдинова, очередной документ, подписанный авторитетными вузами России и арабского мира, свидетельствует о взаимном доверии и большом потенциале сотрудничества. "Со стороны мусульманской общины мы продолжаем налаживать мосты с арабским миром и будем это продолжать и в дальнейшем", - рассказал РИА Новости Дамир Мухетдинов.
https://ri.ria.ru/testovaja-rubrika-cit/innovatsii-2042541746.html
https://ria.ru/20250919/vuzy-2043101037.html
медина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027689389_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_f2d7f54913fb60b2f2746bead3be2287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
медина, москва, россия, дамир мухетдинов, вузы
Медина, Москва, Россия, Дамир Мухетдинов, Вузы
Исламские вузы России и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве

Исламский университет Медины и МИИ подписали договор о сотрудничестве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги России и Саудовской Аравии
Флаги России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаги России и Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Московский исламский институт (МИИ) и Исламский университет Медины в понедельник подписали договор о сотрудничестве во время работы международной конференции "Чтения имени Мусы Бигиева" в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Х Теологическая международная конференция "Чтения имени Мусы Бигиева" проходит в Москве с участием богословов, религиозных деятелей России, Палестины, Турции и других стран.
Круглый стол на тему: Российские инновации: как университеты и бизнес формируют условия для технологического лидерства - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Настоящий хайтек. Сколько российские вузы зарабатывают на инновациях
18 сентября, 08:30
"Между МИИ и Исламским университетом Медины (Саудовская Аравия) в понедельник подписан меморандум о сотрудничестве. Образовательный проект заключается в обмене опытом в науке и образовательной деятельности, обмене преподавательским составом и студентами, академическими программами. Мы подчеркнули готовность к взаимному участию конференциях, иных научных мероприятиях, проводимых сторонами", - рассказал ректор МИИ, доктор теологии Дамир Мухетдинов, добавив, что с саудовской стороны меморандум подписан президентом вуза доктором Салехом бен Али аль-Акля.
По словам Мухетдинова, очередной документ, подписанный авторитетными вузами России и арабского мира, свидетельствует о взаимном доверии и большом потенциале сотрудничества.
"Со стороны мусульманской общины мы продолжаем налаживать мосты с арабским миром и будем это продолжать и в дальнейшем", - рассказал РИА Новости Дамир Мухетдинов.
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы
19 сентября, 22:47
 
МединаМоскваРоссияДамир МухетдиновВузы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала