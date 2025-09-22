https://ria.ru/20250922/sochi-2043491928.html
Аэропорт Сочи перевели на усиленный режим работы
СОЧИ, 22 сен - РИА Новости. Аэропорт Сочи перевели на усиленный режим работы для выполнения суточного плана полетов, в настоящий момент 20 рейсов задерживаются на вылет на более чем 2 часа, сообщили в сочинской авиагавани. Вечером в воскресенье в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ночью они были сняты. "Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме. Непрерывно идет обслуживание воздушных судов на прием и вылет для выполнения суточного плана полетов в полном объеме. На текущий момент задержаны вылеты (более 2-х часов) 20 рейсов. В течение 1-2 дней авиакомпании будут стабилизировать свое расписание", - говорится в сообщении. Транспортные прокуроры контролируют ситуацию на сочинском аэровокзале. Для пассажиров организован выездной прием граждан, рассказали в пресс-службе южной транспортной прокуратуры. Обстановка в терминале остается спокойной, подчеркнули в аэропорту Сочи.
