Аэропорт Сочи перевели на усиленный режим работы
12:35 22.09.2025 (обновлено: 12:36 22.09.2025)
Аэропорт Сочи перевели на усиленный режим работы
СОЧИ, 22 сен - РИА Новости. Аэропорт Сочи перевели на усиленный режим работы для выполнения суточного плана полетов, в настоящий момент 20 рейсов задерживаются на вылет на более чем 2 часа, сообщили в сочинской авиагавани. Вечером в воскресенье в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ночью они были сняты. "Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме. Непрерывно идет обслуживание воздушных судов на прием и вылет для выполнения суточного плана полетов в полном объеме. На текущий момент задержаны вылеты (более 2-х часов) 20 рейсов. В течение 1-2 дней авиакомпании будут стабилизировать свое расписание", - говорится в сообщении. Транспортные прокуроры контролируют ситуацию на сочинском аэровокзале. Для пассажиров организован выездной прием граждан, рассказали в пресс-службе южной транспортной прокуратуры. Обстановка в терминале остается спокойной, подчеркнули в аэропорту Сочи.
сочи, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Сочи, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" в международном аэропорту Сочи
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" в международном аэропорту Сочи. Архивное фото
Взлет самолета - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля сняли ограничения на полеты
Сочи, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
 
 
