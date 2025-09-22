https://ria.ru/20250922/sobyanin-2043492969.html

Реконструкция Щукинского газопровода-дюкера завершена в Москве

Реконструкция Щукинского газопровода-дюкера завершена в Москве - РИА Новости, 22.09.2025

Реконструкция Щукинского газопровода-дюкера завершена в Москве

Реконструкция Щукинского газопровода-дюкера, единственного газопровода высокого давления из двенадцати подводных дюкеров, завершена в Москве, сообщил мэр Москвы РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:38:00+03:00

2025-09-22T12:38:00+03:00

2025-09-22T12:38:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042665146_0:182:3074:1911_1920x0_80_0_0_30b41d76027d597508300698a765c39e.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Реконструкция Щукинского газопровода-дюкера, единственного газопровода высокого давления из двенадцати подводных дюкеров, завершена в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера. Это единственный газопровод высокого давления из двенадцати подводных дюкеров. Он проходит по дну Москвы-реки и обеспечивает газоснабжение жилых домов и предприятий Центрального и Западного округов", - написал Собянин в мессенджере MAX. Он отметил, что Щукинский дюкер стал одиннадцатым объектом в масштабной программе реконструкции газопроводов-дюкеров, которую "Мосгаз" реализует с 2018 года. Завершить её планируется до конца 2025 года. "Дюкер был построен ещё в начале 1960-х годов, его протяжённость - 3,5 километра. Работы по реконструкции проводились под руслом реки, с применением экологичных бестраншейных технологий. Это позволило минимизировать воздействие на окружающую среду", - написал мэр. Он уточнил, что срок службы обновлённого объекта - больше 40 лет.

https://ria.ru/20250922/biryukov-2043492464.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин