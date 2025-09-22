Рейтинг@Mail.ru
Реконструкция Щукинского газопровода-дюкера завершена в Москве
22.09.2025
Реконструкция Щукинского газопровода-дюкера завершена в Москве
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Реконструкция Щукинского газопровода-дюкера, единственного газопровода высокого давления из двенадцати подводных дюкеров, завершена в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера. Это единственный газопровод высокого давления из двенадцати подводных дюкеров. Он проходит по дну Москвы-реки и обеспечивает газоснабжение жилых домов и предприятий Центрального и Западного округов", - написал Собянин в мессенджере MAX. Он отметил, что Щукинский дюкер стал одиннадцатым объектом в масштабной программе реконструкции газопроводов-дюкеров, которую "Мосгаз" реализует с 2018 года. Завершить её планируется до конца 2025 года. "Дюкер был построен ещё в начале 1960-х годов, его протяжённость - 3,5 километра. Работы по реконструкции проводились под руслом реки, с применением экологичных бестраншейных технологий. Это позволило минимизировать воздействие на окружающую среду", - написал мэр. Он уточнил, что срок службы обновлённого объекта - больше 40 лет.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Реконструкция Щукинского газопровода-дюкера, единственного газопровода высокого давления из двенадцати подводных дюкеров, завершена в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера. Это единственный газопровод высокого давления из двенадцати подводных дюкеров. Он проходит по дну Москвы-реки и обеспечивает газоснабжение жилых домов и предприятий Центрального и Западного округов", - написал Собянин в мессенджере MAX.
Он отметил, что Щукинский дюкер стал одиннадцатым объектом в масштабной программе реконструкции газопроводов-дюкеров, которую "Мосгаз" реализует с 2018 года. Завершить её планируется до конца 2025 года.
"Дюкер был построен ещё в начале 1960-х годов, его протяжённость - 3,5 километра. Работы по реконструкции проводились под руслом реки, с применением экологичных бестраншейных технологий. Это позволило минимизировать воздействие на окружающую среду", - написал мэр.
Он уточнил, что срок службы обновлённого объекта - больше 40 лет.
