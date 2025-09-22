Рейтинг@Mail.ru
Следователь в Ингушетии получил контузию при расследовании убийства - РИА Новости, 22.09.2025
13:50 22.09.2025
Следователь в Ингушетии получил контузию при расследовании убийства
Следователь в Ингушетии получил контузию при расследовании убийства
НАЛЬЧИК, 22 сен – РИА Новости. Следователь в Ингушетии получил контузию в результате взрыва запала от гранаты при проведении следственных действий по уголовному делу об убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Следователи проводили в реке поиски ножа, который использовался при убийстве двух человек в Назрани. Во время следственных действий произошел взрыв, предположительно, запала от гранаты, который извлекли из реки с помощью специального магнита", - сказал собеседник агентства. По его данным, в результате один из следователей получил контузию и был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что ночью 15 сентября неизвестный в салоне автомобиля, припаркованного около многоквартирного дома по проспекту Базоркина в Назрани, нанес множественные ножевые ранения местному жителю, от которых он скончался в больнице. Утром 18 сентября в Назрани неизвестный на территории домовладения по улице Гойгова нанес ножевое ранение в шею 58-летнему местному жителю, который скончался на месте. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье "Убийство" УК РФ. По подозрению в совершении этих преступлений в Грозном задержали 37-летнего жителя Назрани, в воскресенье его арестовали. Он назвал причиной убийств личную неприязнь и заявил, что не раскаивается в совершенном.
происшествия, назрань, россия, республика ингушетия
Происшествия, Назрань, Россия, Республика Ингушетия
НАЛЬЧИК, 22 сен – РИА Новости. Следователь в Ингушетии получил контузию в результате взрыва запала от гранаты при проведении следственных действий по уголовному делу об убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Следователи проводили в реке поиски ножа, который использовался при убийстве двух человек в Назрани. Во время следственных действий произошел взрыв, предположительно, запала от гранаты, который извлекли из реки с помощью специального магнита", - сказал собеседник агентства.
По его данным, в результате один из следователей получил контузию и был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что ночью 15 сентября неизвестный в салоне автомобиля, припаркованного около многоквартирного дома по проспекту Базоркина в Назрани, нанес множественные ножевые ранения местному жителю, от которых он скончался в больнице. Утром 18 сентября в Назрани неизвестный на территории домовладения по улице Гойгова нанес ножевое ранение в шею 58-летнему местному жителю, который скончался на месте. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье "Убийство" УК РФ. По подозрению в совершении этих преступлений в Грозном задержали 37-летнего жителя Назрани, в воскресенье его арестовали. Он назвал причиной убийств личную неприязнь и заявил, что не раскаивается в совершенном.
В Назрани прогремел взрыв у частного образовательного учреждения
ПроисшествияНазраньРоссияРеспублика Ингушетия
 
 
