Следователь в Ингушетии получил контузию при расследовании убийства

Следователь в Ингушетии получил контузию при расследовании убийства

2025-09-22T13:50:00+03:00

происшествия

назрань

россия

республика ингушетия

НАЛЬЧИК, 22 сен – РИА Новости. Следователь в Ингушетии получил контузию в результате взрыва запала от гранаты при проведении следственных действий по уголовному делу об убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Следователи проводили в реке поиски ножа, который использовался при убийстве двух человек в Назрани. Во время следственных действий произошел взрыв, предположительно, запала от гранаты, который извлекли из реки с помощью специального магнита", - сказал собеседник агентства. По его данным, в результате один из следователей получил контузию и был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что ночью 15 сентября неизвестный в салоне автомобиля, припаркованного около многоквартирного дома по проспекту Базоркина в Назрани, нанес множественные ножевые ранения местному жителю, от которых он скончался в больнице. Утром 18 сентября в Назрани неизвестный на территории домовладения по улице Гойгова нанес ножевое ранение в шею 58-летнему местному жителю, который скончался на месте. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье "Убийство" УК РФ. По подозрению в совершении этих преступлений в Грозном задержали 37-летнего жителя Назрани, в воскресенье его арестовали. Он назвал причиной убийств личную неприязнь и заявил, что не раскаивается в совершенном.

