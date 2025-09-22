https://ria.ru/20250922/shkola-2043472200.html

В попавшей под удар ВСУ школе в Крыму взрывной волной вынесло часть стены

ПОСЕЛОК ФОРОС (Крым), 22 сен - РИА Новости. В библиотеке попавшей под удар ВСУ школы в поселке Форос на южном берегу Крыма взрывной волной вынесло часть стены, при этом большинство книг остались целы, передает корреспондент РИА Новости. Стеллажи в библиотеке выдержали удар взрывной волны, лишь некоторая часть книг разбросана по полу. В помещении перевернуты стулья, повреждены парты и окна, упало часть потолка и стены со стороны актового зала. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.

