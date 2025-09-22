https://ria.ru/20250922/shkola-2043435330.html

Новосибирский губернатор пообещал жесткие решения после обрушения школы

Новосибирский губернатор пообещал жесткие решения после обрушения школы - РИА Новости, 22.09.2025

Новосибирский губернатор пообещал жесткие решения после обрушения школы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал после завершения расследования обрушения части здания школы в городе Татарске принять жесткие... РИА Новости, 22.09.2025

НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал после завершения расследования обрушения части здания школы в городе Татарске принять жесткие решения. Утром 21 сентября в Татарске обрушилась часть школы №5 (правое крыло), здание которой было построено в 1937 году. Пострадавших нет. В момент обрушения людей в здании не было. СУСК по региону возбудил уголовное дело по статье "Халатность". В связи с происшествием в здании введен режим ЧС. "Обрушение здания школы в Татарске происшествие действительно чрезвычайное. Трагедии удалось избежать, но событие по-настоящему страшное. Все жесткие решения будут приниматься после завершения расследования. Сегодня единственное, в чем нужно торопиться – это минимизация последствий и предупреждение возможных ситуаций", - сказал Травников на оперативном совещании в облправительстве. Работающая на месте ЧС министр образования региона Мария Жафярова доложила, что с понедельника всех 216 учеников школы перевели на дистанционное обучение. Для скорейшей организации очного обучения рассматривается три варианта: обучение в местной коррекционной школе-интернате, в соседней школе №9 или смешанное (в обоих учреждениях). В свою очередь, замглавы областного минстроя Дмитрий Тимонов доложил, что в настоящее время достраивается новая школа на 550 мест, в которую планируется перевести учеников школы №5. "В настоящее время стройка идет активными темпами… С подрядчиком отработали. Ищем варианты усиления. Рассчитываем, что к 1 сентября будущего года строительство мы завершим, и дети смогут пойти в новую школу", - сказал он. Травников потребовал ежедневный контроль за строительством новой школы и "максимальное форсирование работ". "Этот случай, чудом не приведший к трагедии,… заставляет нас по-новому посмотреть на наши приоритеты и, наверное, скорректировать наши планы. Много предложений и пожеланий звучит от глав муниципалитетов, депутатов,… но давайте мы после этого случая осознаем: вторая смена, или маленький спортивный зал, или отсутствие бассейна – это не самая страшная беда, которая может случиться. И прежде чем мечтать о создании чего-то нового и красивого, давайте мы приведем в порядок те здания, которые не обеспечивают безопасность нахождения там людей", - сказал глава региона. Он поручил областному минобразования и минстрою оценить качество обследований зданий школ в регионе, на основании этого пересмотреть трехлетние планы и при необходимости отказаться от создания "дополнительного комфорта" в пользу обеспечения безопасности.

Новости

