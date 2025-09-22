https://ria.ru/20250922/sevastopol-2043482149.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.09.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Внимание всем! Воздушная тревога!", - написал губернатор. В городе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
