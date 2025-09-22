https://ria.ru/20250922/sapozhnikov-2043456220.html

Филипп Сапожников: нашествие акул в Египте связано с туристической рыбалкой

Филипп Сапожников: нашествие акул в Египте связано с туристической рыбалкой

Несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, на днях были временно закрыты из-за очередного появления акул. Последний... РИА Новости, 22.09.2025

Несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, на днях были временно закрыты из-за очередного появления акул. Последний случай нападения хищной рыбы на российских туристов в Египте произошел в 2023 году, тогда в Хургаде погиб 23-летний Владимир Попов. Почему акулы нападают на людей, как с этим связаны свалки и туристическая рыбалка, какие меры помогут решить проблему, и стоит ли россиянам отказаться от египетских курортов, рассказал в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Филипп Сапожников. Беседовал Павел Зюзин.– Филипп Вячеславович, с чем связано появление акул на египетских пляжах?– В Красном море обитает около 49 видов акул. Около, потому что некоторые виды отмечены, но не слишком достоверно. Сорок девять видов акул – это много. Это значит, что для каждой акулы есть свой спектр условий существования. Если мы посмотрим со спутника на Красное море, то увидим, что оно довольно большое. В центральной части оно достаточно глубокое, вблизи берегов есть огромные рифы. Побережье Красного моря – это, с одной стороны, Египет, а с другой стороны, например, Саудовская Аравия, там есть фьорды, есть рифы, есть участки, совсем не похожие на то, что есть в Египте, и там тоже водятся акулы. Просто отдых в этих местах малопопулярен.Что можно сказать о поведении акул? Акулы питаются рыбой, они людьми в море не питаются. То есть, если акулы пришли к берегам, это не значит, что они пришли есть людей, значит что-то их привлекло. Что их может привлечь в конце лета? Представьте, что на берегу речки в каком-то месте происходит в течение всего лета пикник. Люди приезжают, жарят мясо, рыбу, идут запахи, а потом они какие-то отходы сваливают в яму. В конце лета почему-то в этом месте становится очень много мух, все удивляются. А кто-то посмотрит и скажет – так они на нашу яму прилетели. Давайте смотреть объективно, в Египте есть такой вид отдыха, как фишинг, то есть выйти в море на деревянной лодке, на яхте или на катере и начать ловить рыбу. После этого повар эту рыбу под музыку разделывает прямо на корабле, рубит ее, смывает кровь, выкидывает потроха и плавники за борт. В начале лета такого, наверное, еще не очень много, а к концу лета количество туристов растет, едут те, кто должен обязательно успеть отдохнуть. Разумеется, многие из них выходят в море ловить рыбу на удочку. Повара выкидывают рыбьи очистки за борт и при этом кормят акул, которые подходят туда, где пахнет рыбной кровью.– Может ли привлечь акулу кровь человека? Такие сцены мы часто видим в кино.– Акул человеческая кровь в море, в принципе, не интересует, вопреки всем легендам. Если кровь из раненого пальца попадет в море, и рядом где-то будет пахнуть рыбной кровью, то акула пойдет туда, где пахнет рыбной кровью. Кровь человека для нее чужда, потому что акула родилась в море, никогда не видела людей. Но рыбная ловля происходит километрах в двух-трех от берега. Конечно, когда акула съедает предложенные ей рыбьи ошметки там, вдали от берега, после она идет за яхтой или катером, возвращающимся к берегу. Здесь ее уже привлекают запахи рыбьей крови, текущей в море со валок пищевых отходов, часто встречающихся в непосредственной близости от воды.– Тогда почему нападения акул на людей все же происходят?– Приготовление рыбы несколько дешевле, чем приготовление мяса, и в Красном море, например, происходит такое явление, как перелов рыбы. То есть в некоторых районах акулам, по сути, в море нечем кормиться, и они приходят туда, где пахнет свалкой, где пахнет рыбьими потрохами. Когда акулы не находят пищи, они приходят к берегу голодными, и тогда они начинают реагировать на чьи-то неосторожные и шумные движения в воде. Например, птица какая-то бьет крыльями по воде, наверное, раненая или больная – надо ее съесть… А на месте птицы может оказаться человек.Да, акула с расстояния в километр слышит звук бьющейся на поверхности больной рыбы или птицы, но она приходит близко к берегу в первую очередь на запах корма, а потом уже начинает реагировать на всякие посторонние звуки. Каких-то животных с сильно продвинутой фантазией или с маниакальными наклонностями не бывает – акулы просто живут в море и питаются там, где это доступно.– Какие виды акул наиболее распространены в Красном море?– Белоперая рифовая акула. Они маленькие, максимум полтора-два метра в длину. Они живут вблизи коралловых рифов, то есть там, где люди чаще всего ловят рыбу. Правда, охотятся они обычно ночью, а днем отдыхают. Эти акулы – ночные хищники. Но вечером, на закате, уже могут поплыть за судном к берегу, если с него бросали за борт рыбьи очистки.Китовая акула огромная, 16-18 метров в длину, при этом она питается только планктоном. Абсолютно безобидная, но ее вообще трогать нельзя, она находится под охраной.Есть лисья акула, у нее очень красивый длинный утончающийся хвост, она им может глушить рыбу, но она охотится в открытом море и к берегу приближается редко. Вообще к людям подходит мало.Океаническая белоперая акула, она иногда подплывает к лодкам с туристами и считается достаточно опасной. Она подплывает к лодке просто из интереса. Люди ее начинают веслами отгонять, а акула начинает обижаться, реагировать на это агрессивно. В принципе может за руку схватить того, кто ее сунет за борт в этот момент.Наконец, тигровая акула. Она редко встречается, но иногда ее фиксируют недалеко от коралловых рифов, где она кормится. Этот вид считается в Красном море наиболее опасным.Белая акула, которую все боятся, ходит небольшими группами через Красное море. Она мигрирует, но зимой, когда температура воды 19-20 градусов. В это время купаются только немецкие и русские туристы, потому что все остальные считают, что это очень холодно. Белые акулы – крупные, поэтому редко подходят к берегу. Им вообще-то нужно пространство, на глубине 40 сантиметров ей тесно. Она не подойдет даже на глубину в метр, ей там просто негде будет развернуться.– Откуда в Красном море такие крупные акулы?– Очень многие виды через него мигрируют, проходят его насквозь. С тех пор, как прорыли Суэцкий канал, открылся замечательный путь миграции из Индийского океана в Средиземное море. Акулы стали мигрировать, изменились миграционные пути крупных морских рыб.– Временное закрытие пляжей после появления акул действительно помогает? Они же могут вернуться.– Закрытие пляжей эффективно до тех пор, пока не рассосется запах приманки. Пройдет неделя, может быть, десять дней. Само по себе закрытие пляжей – это такая мера, сходная карантину при COVID-19. Вот сейчас мы на неделю закроем, и эту неделю точно будет спокойно, а через неделю мы откроем, и все, может быть, окажется по-прежнему. Но какие-то акулы придут, понюхают все, ничего не найдут и уйдут. Массовый отход будет вызван полным исчезновением привлекающего фактора.– Существуют ли какие-то другие способы предотвратить нападение акул?– В принципе, в Египте стали серьезно относиться к опасности, связанной с акулами. Когда маленькая акула, какая-нибудь безобидная, плавает у берега, там ее все начинают на всякий случай тоже бояться. В 2023 году власти Египта всерьез взялись за охрану людей от акул и акул от людей. Потому что акула – это часть природной среды Египта, за которую там очень волнуются.Во-первых, стали ставить предупреждающие знаки с изображением акулы в тех местах, где глубина до дна достигает двух метров у берега, то есть там купаться не надо. Во-вторых, стали возводить наблюдательные вышки, не менее пяти метров высотой, для слежения за пляжами. Там сидит египетский спасатель, внимательно смотрит на поверхность моря и когда вдруг через его полусонный взгляд обнаруживается, что там кто-то плывет с плавником, даже если это дельфин, резко сигналит на весь пляж, и все дружно, с визгом бегут из воды. Кроме того, проходит подготовка скоростных катеров с дежурящими спасателями. У них теперь, по идее, должен дежурить хотя бы один катер на два-три отеля, который поедет резко спасать человека от акулы.Также устанавливаются датчики для наблюдения за акулами и их поведением. Но для этого надо акулу сперва поймать, потом поставить на нее датчик, потом отпустить. Кстати, состояние здоровья акул тоже транслирует этот датчик. Есть даже чипирование акул. Когда акула чипирована, ее можно наблюдать со спутника, но только в тех случаях, когда она поднимается к поверхности, потому что под водой передача не работает.Стальные сети, например, перестали ставить, потому что в них застревает рыба, акула приходит, кушает эту рыбу и идет к берегу. То есть это не отпугивает, а, наоборот, привлекает акулу. Есть еще технология Shark shield, акулий щит, она основана на использовании электродов, которые подают неприятные для акул электрические сигналы, что тоже в принципе работает.– Россиянам, которые в ближайшее время планируют отправиться на пляжи Египта, стоит бояться акул?– В отелях есть бассейны с видом на море.– То есть лучше переждать в бассейне?– Да. Вообще мы постепенно движемся к тому, что в скором времени, что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля. Идет постепенный переход к оборудованию бассейнов в приморской зоне. Например, на тропических курортах в Индокитае все больше бассейнов с морской водой, из которых открывается прекрасный вид на океан. Это лучше, чем плавать в морях и иметь возможность, например, быть облизанным щупальцами ядовитой медузы.– Акулы в будущем могут добраться и до Анапы?– Нет, в Анапе не появятся ни опасные для человека акулы, ни ядовитые медузы. Там для них слишком низкая соленость.

