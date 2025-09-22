https://ria.ru/20250922/sanktsii-2043455906.html

ЕС согласовал с США новый пакет санкций против России

ЕС согласовал с США новый пакет санкций против России - РИА Новости, 22.09.2025

ЕС согласовал с США новый пакет санкций против России

Очередной 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован с Соединенными Штатами, заявил в понедельник глава МИД Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 22.09.2025

ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Очередной 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован с Соединенными Штатами, заявил в понедельник глава МИД Жан-Ноэль Барро. "В ближайшие дни Европейский союз примет после 18-го пакета санкций новый крупный пакет санкций, который согласован с США впервые после возвращения (президента США - ред.) Дональда Трампа к власти", - сказал Барро в эфире телеканала TF1. В пятницу Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет с 2027 года импорта российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России. После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

