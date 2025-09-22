https://ria.ru/20250922/samolet-2043627541.html

В Шереметьево перенесли вылет 45 рейсов

На фоне временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" с 20.00 мск понедельника по 02.00 мск вторника перенесен вылет 45 рейсов, 29 вылетов отменены, на прилет РИА Новости, 22.09.2025

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

происшествия

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На фоне временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" с 20.00 мск понедельника по 02.00 мск вторника перенесен вылет 45 рейсов, 29 вылетов отменены, на прилет задерживаются 54 рейса, отменены - девять, следует из онлайн-расписания авиагавани, с которым ознакомились РИА Новости. Ранее в понедельник представитель Росавиации сообщил, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В самой авиагавани добавили, что в связи с ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. При этом в пассажирских терминалах ситуация спокойная. Также авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о вынужденном корректировании расписания в связи с вводом ограничений на полеты в аэропорту "Шереметьево" вечером в понедельник. Лоукостер "Победа" также сообщили о корректировке расписания.

