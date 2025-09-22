https://ria.ru/20250922/samolet-2043627541.html
В Шереметьево перенесли вылет 45 рейсов
В Шереметьево перенесли вылет 45 рейсов - РИА Новости, 22.09.2025
В Шереметьево перенесли вылет 45 рейсов
На фоне временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" с 20.00 мск понедельника по 02.00 мск вторника перенесен вылет 45 рейсов, 29 вылетов отменены, на прилет РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T23:01:00+03:00
2025-09-22T23:01:00+03:00
2025-09-22T23:01:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155345/08/1553450826_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_9a6c761e8d69c8e0780afbf535995798.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На фоне временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" с 20.00 мск понедельника по 02.00 мск вторника перенесен вылет 45 рейсов, 29 вылетов отменены, на прилет задерживаются 54 рейса, отменены - девять, следует из онлайн-расписания авиагавани, с которым ознакомились РИА Новости. Ранее в понедельник представитель Росавиации сообщил, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В самой авиагавани добавили, что в связи с ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. При этом в пассажирских терминалах ситуация спокойная. Также авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о вынужденном корректировании расписания в связи с вводом ограничений на полеты в аэропорту "Шереметьево" вечером в понедельник. Лоукостер "Победа" также сообщили о корректировке расписания.
https://ria.ru/20250922/samolet-2043626352.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155345/08/1553450826_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bf2c406c8e5360dd224a50add552fde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, происшествия
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Происшествия
В Шереметьево перенесли вылет 45 рейсов
В Шереметьево перенесли вылет 45 рейсов, 20 отменили