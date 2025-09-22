Рейтинг@Mail.ru
Пулково сообщил о возможных корректировках в расписании - РИА Новости, 22.09.2025
21:54 22.09.2025
Пулково сообщил о возможных корректировках в расписании
Аэропорт "Пулково" предупредил возможных корректировках в расписании рейсов из-за временных ограничений в воздушном пространстве Москвы. РИА Новости, 22.09.2025
москва
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" предупредил возможных корректировках в расписании рейсов из-за временных ограничений в воздушном пространстве Москвы. "В связи с временными ограничениями в воздушном пространстве Москвы возможны корректировки в расписании рейсов… Ограничения введены для обеспечения полетов гражданской авиации", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Вечером в понедельник Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту "Шереметьево".
москва
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" предупредил возможных корректировках в расписании рейсов из-за временных ограничений в воздушном пространстве Москвы.
"В связи с временными ограничениями в воздушном пространстве Москвы возможны корректировки в расписании рейсов… Ограничения введены для обеспечения полетов гражданской авиации", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Вечером в понедельник Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту "Шереметьево".
Дебошир на борту рейса Стамбул — Казань вынудил самолет сесть в Сочи
19 сентября, 22:57
 
