Пулково сообщил о возможных корректировках в расписании
Пулково сообщил о возможных корректировках в расписании - РИА Новости, 22.09.2025
Пулково сообщил о возможных корректировках в расписании
Аэропорт "Пулково" предупредил возможных корректировках в расписании рейсов из-за временных ограничений в воздушном пространстве Москвы. РИА Новости, 22.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" предупредил возможных корректировках в расписании рейсов из-за временных ограничений в воздушном пространстве Москвы. "В связи с временными ограничениями в воздушном пространстве Москвы возможны корректировки в расписании рейсов… Ограничения введены для обеспечения полетов гражданской авиации", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Вечером в понедельник Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту "Шереметьево".
москва
Новости
ru-RU
