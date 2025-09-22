https://ria.ru/20250922/samolet-2043413450.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 22.09.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T00:12:00+03:00
2025-09-22T00:12:00+03:00
2025-09-22T00:19:00+03:00
волгоград
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956835215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c83efef5900927bac8439d6c4bec7ef8.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250921/samolet-2043395725.html
волгоград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956835215_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_1927f73c793dce4969e5a82d17044026.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия
Волгоград, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Происшествия
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов