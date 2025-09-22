https://ria.ru/20250922/salskselmash-2043558609.html

Ростовский "Сальсксельмаш" расширил ассортимент снегоуборочной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Завод "Сальсксельмаш" (Ростовская область), производящий сельскохозяйственную технику, расширил ассортимент выпускаемой снегоуборочной техники, сообщает правительство региона. "Новинкой завода стала снегоуборочная машина ССМ-2.1, представляющая собой навесное оборудование для уборки снега с дорог, улиц и придомовых территорий", - говорится в сообщении. Конструкция машины, включающая шнекороторный механизм и специальный отвал, обеспечивает высокую эффективность даже в условиях сильных снегопадов и наледи. Как отметил заместитель губернатора области Игорь Сорокин, в настоящее время изготовлено 38 комплектов снегоуборочных машин, из которых 34 уже переданы заказчикам. До конца года планируется выпустить более 150 единиц этой техники. "Выпуск снегоуборочной техники донскими предприятиями - крайне важный шаг. Теперь закупать необходимое оборудование можно у местного производителя, без лишних затрат на логистику, а также обеспечивая занятость и, как следствие развитие экономики региона", - приводятся в сообщении его слова. Губернатор области Юрий Слюсарь также отметил, что завод взял хороший темп. "В этом году на 38% увеличили выпуск опрыскивателей. Строят новый механический цех на 8 тысяч квадратов. Сами делают металлоконструкции для него, уже произвели больше 700 тонн", - написал он в своем Telegram-канале.

