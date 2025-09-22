https://ria.ru/20250922/rubio-2043517873.html
СМИ узнали, какое поручение дал Рубио американским дипломатам
СМИ узнали, какое поручение дал Рубио американским дипломатам - РИА Новости, 22.09.2025
СМИ узнали, какое поручение дал Рубио американским дипломатам
Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру убеждать страны не признавать палестинское государство, однако это не принесло... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T13:53:00+03:00
2025-09-22T13:53:00+03:00
2025-09-22T13:53:00+03:00
в мире
сша
палестина
франция
марко рубио
кир стармер
эммануэль макрон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a34a531ca3eba04a368d6371730c085.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру убеждать страны не признавать палестинское государство, однако это не принесло успеха, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников США и европейских дипломатов. "Рубио поручил американским дипломатам по всему миру вести кампанию против признания странами Палестины и неучастия во франко-саудовской конференции - это не принесло практически никакого успеха", - говорится в сообщении. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
https://ria.ru/20250921/palestina-2043358056.html
сша
палестина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_fa3d3aed77cc475f4ba08e2d8ec61e27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, палестина, франция, марко рубио, кир стармер, эммануэль макрон, оон
В мире, США, Палестина, Франция, Марко Рубио, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, ООН
СМИ узнали, какое поручение дал Рубио американским дипломатам
Axios: Рубио поручил дипломатам убеждать страны не признавать Палестину