Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, какое поручение дал Рубио американским дипломатам - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rubio-2043517873.html
СМИ узнали, какое поручение дал Рубио американским дипломатам
СМИ узнали, какое поручение дал Рубио американским дипломатам - РИА Новости, 22.09.2025
СМИ узнали, какое поручение дал Рубио американским дипломатам
Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру убеждать страны не признавать палестинское государство, однако это не принесло... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T13:53:00+03:00
2025-09-22T13:53:00+03:00
в мире
сша
палестина
франция
марко рубио
кир стармер
эммануэль макрон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a34a531ca3eba04a368d6371730c085.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру убеждать страны не признавать палестинское государство, однако это не принесло успеха, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников США и европейских дипломатов. "Рубио поручил американским дипломатам по всему миру вести кампанию против признания странами Палестины и неучастия во франко-саудовской конференции - это не принесло практически никакого успеха", - говорится в сообщении. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
https://ria.ru/20250921/palestina-2043358056.html
сша
палестина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_fa3d3aed77cc475f4ba08e2d8ec61e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, палестина, франция, марко рубио, кир стармер, эммануэль макрон, оон
В мире, США, Палестина, Франция, Марко Рубио, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, ООН
СМИ узнали, какое поручение дал Рубио американским дипломатам

Axios: Рубио поручил дипломатам убеждать страны не признавать Палестину

© AP Photo / Mandel NganГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру убеждать страны не признавать палестинское государство, однако это не принесло успеха, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников США и европейских дипломатов.
"Рубио поручил американским дипломатам по всему миру вести кампанию против признания странами Палестины и неучастия во франко-саудовской конференции - это не принесло практически никакого успеха", - говорится в сообщении.
В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Канада, Австралия, Британия и Португалия признали палестинское государство
21 сентября, 22:17
 
В миреСШАПалестинаФранцияМарко РубиоКир СтармерЭммануэль МакронООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала