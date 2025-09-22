Рейтинг@Mail.ru
На Кубани расследуют дело о подделке свидетельства о смерти - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043633458.html
На Кубани расследуют дело о подделке свидетельства о смерти
На Кубани расследуют дело о подделке свидетельства о смерти - РИА Новости, 22.09.2025
На Кубани расследуют дело о подделке свидетельства о смерти
Полиция Краснодарского края продолжает расследовать уголовное дело в отношении девушки, предоставившей поддельное свидетельство о смерти своего отца, чтобы... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T23:49:00+03:00
2025-09-22T23:49:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Полиция Краснодарского края продолжает расследовать уголовное дело в отношении девушки, предоставившей поддельное свидетельство о смерти своего отца, чтобы скрыть его преступление о мошенничестве, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. В начале сентября ведомство сообщило, что следственная часть расследует уголовное дело в отношении 22-летней москвички, которая, по данным следствия, подала в ЗАГС Москвы лжезаключение врача о смерти своего отца на Украине и получила свидетельство о его смерти. При этом девушка знала, что ее отец жив и в отношении него в Краснодаре расследуется уголовное дело о мошенничестве, а сам он находится в федеральном розыске. После этого злоумышленница направила следователям ходатайство о прекращении в отношении родственника уголовного преследования в связи с его смертью. Как сообщали в кубанском управлении МВД, правда выяснилась, когда в социальной сети полицейский обнаружил видео с праздничного мероприятия подозреваемой. На нем девушке позвонил "покойный" отец и поздравил с торжественным событием. Позже следователи установили факты неоднократного общения злоумышленницы со своим родителем. "В настоящее время расследование уголовного дела об использовании поддельного документа для сокрытия другого преступления продолжается", - рассказали агентству в краевом ГУМВД в понедельник. В ведомстве ранее уточняли, что уголовное дело в отношении девушки возбуждено по части 4 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). На видео, которое распространяется в СМИ, слышно, как мужчина, который якобы находится "за границей, в Париже", поздравляет молодых людей со свадьбой голосовым сообщением, упоминая при этом, что "на время его отсутствия" за него остался его "папа". Как утверждает РЕН ТВ в Telegram-канале, речь может идти об Александре (Рашидовиче) Хайруллаеве, который, как заявляется, обманул инвесторов на сумму более 100 миллионов рублей, пообещав построить высокодоходные теплицы. Проект, как сообщает телеканал, оказался фикцией.
https://ria.ru/20250922/bolnitsa-2043541481.html
краснодарский край
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, москва
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Москва
На Кубани расследуют дело о подделке свидетельства о смерти

На Кубани расследуют дело о подделке девушкой свидетельства о смерти своего отца

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Полиция Краснодарского края продолжает расследовать уголовное дело в отношении девушки, предоставившей поддельное свидетельство о смерти своего отца, чтобы скрыть его преступление о мошенничестве, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
В начале сентября ведомство сообщило, что следственная часть расследует уголовное дело в отношении 22-летней москвички, которая, по данным следствия, подала в ЗАГС Москвы лжезаключение врача о смерти своего отца на Украине и получила свидетельство о его смерти. При этом девушка знала, что ее отец жив и в отношении него в Краснодаре расследуется уголовное дело о мошенничестве, а сам он находится в федеральном розыске.
После этого злоумышленница направила следователям ходатайство о прекращении в отношении родственника уголовного преследования в связи с его смертью.
Как сообщали в кубанском управлении МВД, правда выяснилась, когда в социальной сети полицейский обнаружил видео с праздничного мероприятия подозреваемой. На нем девушке позвонил "покойный" отец и поздравил с торжественным событием. Позже следователи установили факты неоднократного общения злоумышленницы со своим родителем.
"В настоящее время расследование уголовного дела об использовании поддельного документа для сокрытия другого преступления продолжается", - рассказали агентству в краевом ГУМВД в понедельник.
В ведомстве ранее уточняли, что уголовное дело в отношении девушки возбуждено по части 4 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
На видео, которое распространяется в СМИ, слышно, как мужчина, который якобы находится "за границей, в Париже", поздравляет молодых людей со свадьбой голосовым сообщением, упоминая при этом, что "на время его отсутствия" за него остался его "папа".
Как утверждает РЕН ТВ в Telegram-канале, речь может идти об Александре (Рашидовиче) Хайруллаеве, который, как заявляется, обманул инвесторов на сумму более 100 миллионов рублей, пообещав построить высокодоходные теплицы. Проект, как сообщает телеканал, оказался фикцией.
Вид на город Пермь - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Пермские власти отремонтируют больницу, на которую жаловались в СК
Вчера, 15:21
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала