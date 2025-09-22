https://ria.ru/20250922/rossiya-2043633458.html
На Кубани расследуют дело о подделке свидетельства о смерти
На Кубани расследуют дело о подделке свидетельства о смерти - РИА Новости, 22.09.2025
На Кубани расследуют дело о подделке свидетельства о смерти
Полиция Краснодарского края продолжает расследовать уголовное дело в отношении девушки, предоставившей поддельное свидетельство о смерти своего отца, чтобы... РИА Новости, 22.09.2025
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Полиция Краснодарского края продолжает расследовать уголовное дело в отношении девушки, предоставившей поддельное свидетельство о смерти своего отца, чтобы скрыть его преступление о мошенничестве, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. В начале сентября ведомство сообщило, что следственная часть расследует уголовное дело в отношении 22-летней москвички, которая, по данным следствия, подала в ЗАГС Москвы лжезаключение врача о смерти своего отца на Украине и получила свидетельство о его смерти. При этом девушка знала, что ее отец жив и в отношении него в Краснодаре расследуется уголовное дело о мошенничестве, а сам он находится в федеральном розыске. После этого злоумышленница направила следователям ходатайство о прекращении в отношении родственника уголовного преследования в связи с его смертью. Как сообщали в кубанском управлении МВД, правда выяснилась, когда в социальной сети полицейский обнаружил видео с праздничного мероприятия подозреваемой. На нем девушке позвонил "покойный" отец и поздравил с торжественным событием. Позже следователи установили факты неоднократного общения злоумышленницы со своим родителем. "В настоящее время расследование уголовного дела об использовании поддельного документа для сокрытия другого преступления продолжается", - рассказали агентству в краевом ГУМВД в понедельник. В ведомстве ранее уточняли, что уголовное дело в отношении девушки возбуждено по части 4 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). На видео, которое распространяется в СМИ, слышно, как мужчина, который якобы находится "за границей, в Париже", поздравляет молодых людей со свадьбой голосовым сообщением, упоминая при этом, что "на время его отсутствия" за него остался его "папа". Как утверждает РЕН ТВ в Telegram-канале, речь может идти об Александре (Рашидовиче) Хайруллаеве, который, как заявляется, обманул инвесторов на сумму более 100 миллионов рублей, пообещав построить высокодоходные теплицы. Проект, как сообщает телеканал, оказался фикцией.
