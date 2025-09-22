Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Люксембурга выразил надежду на изменения отношений с Россией - РИА Новости, 22.09.2025
22:24 22.09.2025
Глава МИД Люксембурга выразил надежду на изменения отношений с Россией
ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что надеется на окончание конфликта на Украине и хочет, чтобы отношения с РФ были другими. "Меня очень огорчает сложившаяся ситуация, потому что мои русские корни каждый день говорят мне, что отношения между Россией и Европой должны быть другими, не такими, какие мы имеем сейчас. Но президент (РФ Владимир Путин - ред.) знает, что ему надо сделать для того, чтобы отношения были лучше", - заявил он на полях Генассамблеи ООН.
Глава МИД Люксембурга выразил надежду на изменения отношений с Россией

Ксавье Беттель
Ксавье Беттель. Архивное фото
ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что надеется на окончание конфликта на Украине и хочет, чтобы отношения с РФ были другими.
"Меня очень огорчает сложившаяся ситуация, потому что мои русские корни каждый день говорят мне, что отношения между Россией и Европой должны быть другими, не такими, какие мы имеем сейчас. Но президент (РФ Владимир Путин - ред.) знает, что ему надо сделать для того, чтобы отношения были лучше", - заявил он на полях Генассамблеи ООН.
ЕС введет новые ограничения на экспорт из России, Индии и КНР
ЕС введет новые ограничения на экспорт из России, Индии и КНР
19 сентября, 15:24
 
В миреРоссияЛюксембург (округ)УкраинаКсавье БеттельВладимир Путин — президент РоссииГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
