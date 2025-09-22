https://ria.ru/20250922/rossiya-2043624053.html

Глава МИД Люксембурга выразил надежду на изменения отношений с Россией

Глава МИД Люксембурга выразил надежду на изменения отношений с Россией

2025-09-22

ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что надеется на окончание конфликта на Украине и хочет, чтобы отношения с РФ были другими. "Меня очень огорчает сложившаяся ситуация, потому что мои русские корни каждый день говорят мне, что отношения между Россией и Европой должны быть другими, не такими, какие мы имеем сейчас. Но президент (РФ Владимир Путин - ред.) знает, что ему надо сделать для того, чтобы отношения были лучше", - заявил он на полях Генассамблеи ООН.

