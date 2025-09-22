Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Люксембурга высказался об отмене санкций против России - РИА Новости, 22.09.2025
22:14 22.09.2025
Глава МИД Люксембурга высказался об отмене санкций против России
Глава МИД Люксембурга высказался об отмене санкций против России
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что предпочел бы говорить об отмене санкций против России, но динамика не позволяет этого сделать.
2025-09-22T22:14:00+03:00
2025-09-22T22:14:00+03:00
в мире
люксембург (округ)
россия
ксавье беттель
оон
ООН, 22 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что предпочел бы говорить об отмене санкций против России, но динамика не позволяет этого сделать. "Я просто говорю, что если мы хотим двигаться в правильном направлении, нужно чтобы русские ввели себя по другому. В таком случае мы больше не будем говорить о введении новых санкций, но мы сможем говорить об отмене санкций. Это мое желание. У меня нет желания говорить о новых санкциях, которые необходимо применить. Я бы хотел, чтобы мы могли снять санкции. Но сейчас нет такой динамики", - сказал он на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН.
люксембург (округ)
россия
в мире, люксембург (округ), россия, ксавье беттель, оон
В мире, Люксембург (округ), Россия, Ксавье Беттель, ООН
Глава МИД Люксембурга высказался об отмене санкций против России

Беттель заявил, что хотел бы говорить об отмене санкций против России

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Ксавье Беттель - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Ксавье Беттель. Архивное фото
ООН, 22 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что предпочел бы говорить об отмене санкций против России, но динамика не позволяет этого сделать.
"Я просто говорю, что если мы хотим двигаться в правильном направлении, нужно чтобы русские ввели себя по другому. В таком случае мы больше не будем говорить о введении новых санкций, но мы сможем говорить об отмене санкций. Это мое желание. У меня нет желания говорить о новых санкциях, которые необходимо применить. Я бы хотел, чтобы мы могли снять санкции. Но сейчас нет такой динамики", - сказал он на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН.
