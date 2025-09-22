https://ria.ru/20250922/rossiya-2043623605.html

Глава МИД Люксембурга высказался об отмене санкций против России

Глава МИД Люксембурга высказался об отмене санкций против России - РИА Новости, 22.09.2025

Глава МИД Люксембурга высказался об отмене санкций против России

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что предпочел бы говорить об отмене санкций против России, но динамика не позволяет этого сделать. РИА Новости, 22.09.2025

ООН, 22 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил РИА Новости, что предпочел бы говорить об отмене санкций против России, но динамика не позволяет этого сделать. "Я просто говорю, что если мы хотим двигаться в правильном направлении, нужно чтобы русские ввели себя по другому. В таком случае мы больше не будем говорить о введении новых санкций, но мы сможем говорить об отмене санкций. Это мое желание. У меня нет желания говорить о новых санкциях, которые необходимо применить. Я бы хотел, чтобы мы могли снять санкции. Но сейчас нет такой динамики", - сказал он на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН.

