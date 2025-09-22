Пензенская область хочет усилить связи с Узбекистаном
Пензенская область хочет усилить связи с Ферганской областью Узбекистана
Город Пенза. Архив. Архивное фото
ПЕНЗА, 22 сен - РИА Новости. Пензенская область намерена придать новый импульс партнерству с Ферганской областью Узбекистана и заключить новое соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко.
"Новый импульс придадим партнерству с Ферганской областью Узбекистана, с которой дружим еще с советских времен. Намереваемся подписать с регионом новое после 1994 года соглашение о сотрудничестве, вслед за Ташкентской, Андижанской, Бухарской и Самаркандской областями - следуем вектору, заданному президентами наших стран. Планы и дальнейшие перспективы обсудили на встрече с делегацией Ферганской области, возглавляемой советником хокима (губернатора - ред.) Акмалом Азимовичем Пулатовым", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что Ферганская область является промышленным регионом, поэтому стороны взаимно заинтересованы в совместном производстве промышленной продукции, а также увеличении товарооборота, поставках в пензенские магазины сезонных овощей и фруктов.
"Предложили поработать с производителями мебели - готовы поставлять ее для новостроек Узбекистана. Население страны (Узбекистана - ред.) стремительно растет, 60% жителей Ферганской области - молодежь до 30 лет. Готовы включиться в налаживание межвузовского сотрудничества, а также обмениваться гастролями творческих коллективов. Пензенская область открыта для новых проектов. Их реализация, несомненно, укрепит давнюю дружбу наших регионов", - подчеркнул глава региона.
Пресс-служба правительства региона пояснила, что новое соглашение между регионами позволит придать импульс торгово-экономическому, гуманитарному, научно-техническому и культурному сотрудничеству сторон. Мельниченко пригласил хокима Ферганской области Хайрулло Бозарова в Пензу.
Уточняется, что в рамках визита в Пензу делегация из Ферганской области ознакомится с деятельностью промышленных и сельхозпредприятий, а также проведет встречу с соотечественниками из числа студентов пензенских вузов. Высшее образование в Пензе получают 50 граждан Узбекистана.