Рейтинг@Mail.ru
Пензенская область хочет усилить связи с Узбекистаном - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043621522.html
Пензенская область хочет усилить связи с Узбекистаном
Пензенская область хочет усилить связи с Узбекистаном - РИА Новости, 22.09.2025
Пензенская область хочет усилить связи с Узбекистаном
Пензенская область намерена придать новый импульс партнерству с Ферганской областью Узбекистана и заключить новое соглашение о сотрудничестве в... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T21:51:00+03:00
2025-09-22T21:51:00+03:00
ферганская область
узбекистан
пензенская область
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21416/24/214162418_0:77:3283:1924_1920x0_80_0_0_439f8006b58d1af397b0a060e121340e.jpg
ПЕНЗА, 22 сен - РИА Новости. Пензенская область намерена придать новый импульс партнерству с Ферганской областью Узбекистана и заключить новое соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко. "Новый импульс придадим партнерству с Ферганской областью Узбекистана, с которой дружим еще с советских времен. Намереваемся подписать с регионом новое после 1994 года соглашение о сотрудничестве, вслед за Ташкентской, Андижанской, Бухарской и Самаркандской областями - следуем вектору, заданному президентами наших стран. Планы и дальнейшие перспективы обсудили на встрече с делегацией Ферганской области, возглавляемой советником хокима (губернатора - ред.) Акмалом Азимовичем Пулатовым", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что Ферганская область является промышленным регионом, поэтому стороны взаимно заинтересованы в совместном производстве промышленной продукции, а также увеличении товарооборота, поставках в пензенские магазины сезонных овощей и фруктов. "Предложили поработать с производителями мебели - готовы поставлять ее для новостроек Узбекистана. Население страны (Узбекистана - ред.) стремительно растет, 60% жителей Ферганской области - молодежь до 30 лет. Готовы включиться в налаживание межвузовского сотрудничества, а также обмениваться гастролями творческих коллективов. Пензенская область открыта для новых проектов. Их реализация, несомненно, укрепит давнюю дружбу наших регионов", - подчеркнул глава региона. Пресс-служба правительства региона пояснила, что новое соглашение между регионами позволит придать импульс торгово-экономическому, гуманитарному, научно-техническому и культурному сотрудничеству сторон. Мельниченко пригласил хокима Ферганской области Хайрулло Бозарова в Пензу. Уточняется, что в рамках визита в Пензу делегация из Ферганской области ознакомится с деятельностью промышленных и сельхозпредприятий, а также проведет встречу с соотечественниками из числа студентов пензенских вузов. Высшее образование в Пензе получают 50 граждан Узбекистана.
ферганская область
узбекистан
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21416/24/214162418_308:0:2975:2000_1920x0_80_0_0_a2260b65db443f527d3b9fbd77ff4267.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ферганская область, узбекистан, пензенская область, олег мельниченко
Ферганская область, Узбекистан, Пензенская область, Олег Мельниченко
Пензенская область хочет усилить связи с Узбекистаном

Пензенская область хочет усилить связи с Ферганской областью Узбекистана

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГород Пенза. Архив
Город Пенза. Архив - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Город Пенза. Архив. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕНЗА, 22 сен - РИА Новости. Пензенская область намерена придать новый импульс партнерству с Ферганской областью Узбекистана и заключить новое соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко.
"Новый импульс придадим партнерству с Ферганской областью Узбекистана, с которой дружим еще с советских времен. Намереваемся подписать с регионом новое после 1994 года соглашение о сотрудничестве, вслед за Ташкентской, Андижанской, Бухарской и Самаркандской областями - следуем вектору, заданному президентами наших стран. Планы и дальнейшие перспективы обсудили на встрече с делегацией Ферганской области, возглавляемой советником хокима (губернатора - ред.) Акмалом Азимовичем Пулатовым", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что Ферганская область является промышленным регионом, поэтому стороны взаимно заинтересованы в совместном производстве промышленной продукции, а также увеличении товарооборота, поставках в пензенские магазины сезонных овощей и фруктов.
"Предложили поработать с производителями мебели - готовы поставлять ее для новостроек Узбекистана. Население страны (Узбекистана - ред.) стремительно растет, 60% жителей Ферганской области - молодежь до 30 лет. Готовы включиться в налаживание межвузовского сотрудничества, а также обмениваться гастролями творческих коллективов. Пензенская область открыта для новых проектов. Их реализация, несомненно, укрепит давнюю дружбу наших регионов", - подчеркнул глава региона.
Пресс-служба правительства региона пояснила, что новое соглашение между регионами позволит придать импульс торгово-экономическому, гуманитарному, научно-техническому и культурному сотрудничеству сторон. Мельниченко пригласил хокима Ферганской области Хайрулло Бозарова в Пензу.
Уточняется, что в рамках визита в Пензу делегация из Ферганской области ознакомится с деятельностью промышленных и сельхозпредприятий, а также проведет встречу с соотечественниками из числа студентов пензенских вузов. Высшее образование в Пензе получают 50 граждан Узбекистана.
 
Ферганская областьУзбекистанПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала