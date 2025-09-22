https://ria.ru/20250922/rossiya-2043621522.html

Пензенская область хочет усилить связи с Узбекистаном

Пензенская область хочет усилить связи с Узбекистаном - РИА Новости, 22.09.2025

Пензенская область хочет усилить связи с Узбекистаном

Пензенская область намерена придать новый импульс партнерству с Ферганской областью Узбекистана и заключить новое соглашение о сотрудничестве в... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T21:51:00+03:00

2025-09-22T21:51:00+03:00

2025-09-22T21:51:00+03:00

ферганская область

узбекистан

пензенская область

олег мельниченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21416/24/214162418_0:77:3283:1924_1920x0_80_0_0_439f8006b58d1af397b0a060e121340e.jpg

ПЕНЗА, 22 сен - РИА Новости. Пензенская область намерена придать новый импульс партнерству с Ферганской областью Узбекистана и заключить новое соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко. "Новый импульс придадим партнерству с Ферганской областью Узбекистана, с которой дружим еще с советских времен. Намереваемся подписать с регионом новое после 1994 года соглашение о сотрудничестве, вслед за Ташкентской, Андижанской, Бухарской и Самаркандской областями - следуем вектору, заданному президентами наших стран. Планы и дальнейшие перспективы обсудили на встрече с делегацией Ферганской области, возглавляемой советником хокима (губернатора - ред.) Акмалом Азимовичем Пулатовым", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что Ферганская область является промышленным регионом, поэтому стороны взаимно заинтересованы в совместном производстве промышленной продукции, а также увеличении товарооборота, поставках в пензенские магазины сезонных овощей и фруктов. "Предложили поработать с производителями мебели - готовы поставлять ее для новостроек Узбекистана. Население страны (Узбекистана - ред.) стремительно растет, 60% жителей Ферганской области - молодежь до 30 лет. Готовы включиться в налаживание межвузовского сотрудничества, а также обмениваться гастролями творческих коллективов. Пензенская область открыта для новых проектов. Их реализация, несомненно, укрепит давнюю дружбу наших регионов", - подчеркнул глава региона. Пресс-служба правительства региона пояснила, что новое соглашение между регионами позволит придать импульс торгово-экономическому, гуманитарному, научно-техническому и культурному сотрудничеству сторон. Мельниченко пригласил хокима Ферганской области Хайрулло Бозарова в Пензу. Уточняется, что в рамках визита в Пензу делегация из Ферганской области ознакомится с деятельностью промышленных и сельхозпредприятий, а также проведет встречу с соотечественниками из числа студентов пензенских вузов. Высшее образование в Пензе получают 50 граждан Узбекистана.

ферганская область

узбекистан

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ферганская область, узбекистан, пензенская область, олег мельниченко