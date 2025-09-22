https://ria.ru/20250922/rossiya-2043621428.html

Беттель заявил, что контактов с Россией на ГА ООН не планируется

2025-09-22T21:49:00+03:00

происшествия

в мире

россия

ксавье беттель

оон

генеральная ассамблея оон

люксембург (округ)

ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что контактов с российской делегацией не планируется на полях Генассамблеи ООН, но он к ним открыт."Таких планов нет… я бы хотел, чтобы мы смогли найти решение. Моя дверь всё ещё открыта, если есть желание, но я не чувствую желания с российской стороны, к сожалению", - заявил он на полях ГА ООН.

россия

люксембург (округ)

2025

Новости

