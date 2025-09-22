Рейтинг@Mail.ru
Беттель заявил, что контактов с Россией на ГА ООН не планируется
21:49 22.09.2025 (обновлено: 22:07 22.09.2025)
Беттель заявил, что контактов с Россией на ГА ООН не планируется
ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что контактов с российской делегацией не планируется на полях Генассамблеи ООН, но он к ним открыт."Таких планов нет… я бы хотел, чтобы мы смогли найти решение. Моя дверь всё ещё открыта, если есть желание, но я не чувствую желания с российской стороны, к сожалению", - заявил он на полях ГА ООН.
Беттель заявил, что контактов с Россией на ГА ООН не планируется

Беттель заявил, что контактов с РФ на ГА ООН не планируется, но он к ним открыт

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Люксембурга Люксембурга Ксавье Беттель
Глава МИД Люксембурга Люксембурга Ксавье Беттель. Архивное фото
ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что контактов с российской делегацией не планируется на полях Генассамблеи ООН, но он к ним открыт.
"Таких планов нет… я бы хотел, чтобы мы смогли найти решение. Моя дверь всё ещё открыта, если есть желание, но я не чувствую желания с российской стороны, к сожалению", - заявил он на полях ГА ООН.
Заголовок открываемого материала