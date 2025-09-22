Рейтинг@Mail.ru
Спортивные площадки открылись в Переславле по программе "Наши дворы" - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043619427.html
Спортивные площадки открылись в Переславле по программе "Наши дворы"
Спортивные площадки открылись в Переславле по программе "Наши дворы" - РИА Новости, 22.09.2025
Спортивные площадки открылись в Переславле по программе "Наши дворы"
Спортивно-игровые площадки открыты в Переславле-Залесском Ярославской области по программе "Наши дворы", сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T21:26:00+03:00
2025-09-22T21:26:00+03:00
переславль-залесский
россия
михаил евраев
владимир путин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2028004907_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_77354eea2bdd5860b2c4e69b7e3be191.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Спортивно-игровые площадки открыты в Переславле-Залесском Ярославской области по программе "Наши дворы", сообщил губернатор Михаил Евраев. "Новые, современные спортивно-игровые площадки открылись в селах Смоленское и Андрианово Переславль-Залесского округа. Обе зоны уже стали центрами притяжения для молодежи и жителей разных возрастов", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства. По данным пресс-службы, площадки открылись в рамках программы "Наши дворы", инициированной главой региона Михаилом Евраевым. Губернатор подчеркнул, что правительство региона подходит к благоустройству комплексно, создавая востребованные и удобные пространства с учетом пожеланий жителей. "Программа "Наши дворы" дает возможность для обновления и преображения не только крупных городов, но и небольших населенных пунктов. Всего в регионе с начала года уже полностью благоустроены 44 двора, установлены 23 спортивно-игровые площадки, проведены дополнительные работы на семи объектах прошлых лет", - отметил Евраев. Вопрос благоустройства придомовых территорий был поднят на пресс-конференции, которую Евраев провел на минувшей неделе. Губернатор рассказал, что с 2022 по 2025 год в рамках программы "Наши дворы" завершен 1001 проект. На эти цели из бюджета было выделено 5 миллиардов рублей. "В этом сезоне делаем дворы и за счет лимитов и 2025 и 2026 годов – в целом 178 объектов. Бюджет – примерно миллиард рублей. План проведения работ 2025 года уже полностью выполнен в Первомайском, Некоузском, Мышкинском, Даниловском муниципальных округах", - сообщил Евраев. Министр регионального развития Евгений Чуркин, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, подчеркнул, что программа "Наши дворы" является частью системной работы по формированию современной, комфортной городской и сельской среды в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным. "Важно, что мы создаем не просто объекты, а полноценные общественные пространства, где комфортно всем: детям, родителям, старшему поколению. Завершенные проекты в Переславль-Залесском округе – это яркий пример слаженной работы правительства области, органов местного самоуправления и подрядчиков, направленной на повышение качества жизни людей", - сказал Чуркин, добавив, что в 2024 году Ярославская область получила премию "Лучший регион по реализации программ благоустройства дворов" Минстроя России.
переславль-залесский
россия
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2028004907_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0787ee30b15d1b954eb946af39fe595a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
переславль-залесский, россия, михаил евраев, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ярославская область
Переславль-Залесский, Россия, Михаил Евраев, Владимир Путин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Ярославская область
Спортивные площадки открылись в Переславле по программе "Наши дворы"

Спортивно-игровые площадки открылись в Переславле по программе "Наши дворы"

© Фото : пресс-служба правительства Ярославской областиДетские площадки в Ярославской области
Детские площадки в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области
Детские площадки в Ярославской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Спортивно-игровые площадки открыты в Переславле-Залесском Ярославской области по программе "Наши дворы", сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Новые, современные спортивно-игровые площадки открылись в селах Смоленское и Андрианово Переславль-Залесского округа. Обе зоны уже стали центрами притяжения для молодежи и жителей разных возрастов", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства.
По данным пресс-службы, площадки открылись в рамках программы "Наши дворы", инициированной главой региона Михаилом Евраевым. Губернатор подчеркнул, что правительство региона подходит к благоустройству комплексно, создавая востребованные и удобные пространства с учетом пожеланий жителей.
"Программа "Наши дворы" дает возможность для обновления и преображения не только крупных городов, но и небольших населенных пунктов. Всего в регионе с начала года уже полностью благоустроены 44 двора, установлены 23 спортивно-игровые площадки, проведены дополнительные работы на семи объектах прошлых лет", - отметил Евраев.
Вопрос благоустройства придомовых территорий был поднят на пресс-конференции, которую Евраев провел на минувшей неделе. Губернатор рассказал, что с 2022 по 2025 год в рамках программы "Наши дворы" завершен 1001 проект. На эти цели из бюджета было выделено 5 миллиардов рублей.
"В этом сезоне делаем дворы и за счет лимитов и 2025 и 2026 годов – в целом 178 объектов. Бюджет – примерно миллиард рублей. План проведения работ 2025 года уже полностью выполнен в Первомайском, Некоузском, Мышкинском, Даниловском муниципальных округах", - сообщил Евраев.
Министр регионального развития Евгений Чуркин, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, подчеркнул, что программа "Наши дворы" является частью системной работы по формированию современной, комфортной городской и сельской среды в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным.
"Важно, что мы создаем не просто объекты, а полноценные общественные пространства, где комфортно всем: детям, родителям, старшему поколению. Завершенные проекты в Переславль-Залесском округе – это яркий пример слаженной работы правительства области, органов местного самоуправления и подрядчиков, направленной на повышение качества жизни людей", - сказал Чуркин, добавив, что в 2024 году Ярославская область получила премию "Лучший регион по реализации программ благоустройства дворов" Минстроя России.
 
Переславль-ЗалесскийРоссияМихаил ЕвраевВладимир Путин — президент РоссииМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Ярославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала