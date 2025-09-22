https://ria.ru/20250922/rossiya-2043619427.html

Спортивные площадки открылись в Переславле по программе "Наши дворы"

Спортивные площадки открылись в Переславле по программе "Наши дворы"

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Спортивно-игровые площадки открыты в Переславле-Залесском Ярославской области по программе "Наши дворы", сообщил губернатор Михаил Евраев. "Новые, современные спортивно-игровые площадки открылись в селах Смоленское и Андрианово Переславль-Залесского округа. Обе зоны уже стали центрами притяжения для молодежи и жителей разных возрастов", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства. По данным пресс-службы, площадки открылись в рамках программы "Наши дворы", инициированной главой региона Михаилом Евраевым. Губернатор подчеркнул, что правительство региона подходит к благоустройству комплексно, создавая востребованные и удобные пространства с учетом пожеланий жителей. "Программа "Наши дворы" дает возможность для обновления и преображения не только крупных городов, но и небольших населенных пунктов. Всего в регионе с начала года уже полностью благоустроены 44 двора, установлены 23 спортивно-игровые площадки, проведены дополнительные работы на семи объектах прошлых лет", - отметил Евраев. Вопрос благоустройства придомовых территорий был поднят на пресс-конференции, которую Евраев провел на минувшей неделе. Губернатор рассказал, что с 2022 по 2025 год в рамках программы "Наши дворы" завершен 1001 проект. На эти цели из бюджета было выделено 5 миллиардов рублей. "В этом сезоне делаем дворы и за счет лимитов и 2025 и 2026 годов – в целом 178 объектов. Бюджет – примерно миллиард рублей. План проведения работ 2025 года уже полностью выполнен в Первомайском, Некоузском, Мышкинском, Даниловском муниципальных округах", - сообщил Евраев. Министр регионального развития Евгений Чуркин, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, подчеркнул, что программа "Наши дворы" является частью системной работы по формированию современной, комфортной городской и сельской среды в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным. "Важно, что мы создаем не просто объекты, а полноценные общественные пространства, где комфортно всем: детям, родителям, старшему поколению. Завершенные проекты в Переславль-Залесском округе – это яркий пример слаженной работы правительства области, органов местного самоуправления и подрядчиков, направленной на повышение качества жизни людей", - сказал Чуркин, добавив, что в 2024 году Ярославская область получила премию "Лучший регион по реализации программ благоустройства дворов" Минстроя России.

