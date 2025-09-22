https://ria.ru/20250922/rossiya-2043615392.html

Турмаршрут "Большая кубанская тропа" обследовали в Краснодарском крае

Турмаршрут "Большая кубанская тропа" обследовали в Краснодарском крае

Турмаршрут "Большая кубанская тропа" обследовали в Краснодарском крае

Масштабное обследование "Большой кубанской тропы", туристического маршрута на 850 километров, завершилось в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба

КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Масштабное обследование "Большой кубанской тропы", туристического маршрута на 850 километров, завершилось в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Масштабный проект "Большая Кубанская тропа", как сообщает ведомство, заключается в создании протяженного оборудованного туристского пешеходного маршрута в Краснодарском крае. Отмечается, что такое путешествие подойдет для туристов, не обладающих специальными знаниями, навыками и умениями, и для семейного отдыха. "Завершено масштабное обследование "Большой кубанской тропы". Протяженность уникального туристического маршрута - 850 километров", - сообщает минкурортов. В 2024 году, по данным ведомства, стартовали экспедиционные обследования второй части туристского маршрута от Горячего Ключа до Сочи. Проектируемая протяженность данного участка составляет 400 километров. Проект "Большая Кубанская тропа" в Краснодарском крае предусматривает создание сети обустроенных турмаршрутов от Тамани до Сочи, объединенных единой концепцией, стилистикой и навигацией. На всей протяженности предполагается установить однотипные информационные стенды, указатели, таблички, скамейки, перила, лестницы, оборудовать смотровые площадки, турприюты, кемпинги. Разрабатывать проект начали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона совместно с сотрудниками Русского географического общества в 2021 году. "Проект предусматривает создание сети обустроенных туристских маршрутов, объединенных единой концепцией, стилистикой и навигацией. От Таманского полуострова тропа пройдет по территории Краснодарского края и по горно-лесистой местности Республики Адыгея с северо-запада на юго-восток. Завершение маршрута предусмотрено в поселке Красная Поляна. Чтобы проложить маршрут, потребовалось 20 экспедиций", - добавили в минкурортов края. На последнем этапе специалисты изучали маршрут от кордона Черноречье в Мостовском районе до Красной Поляны. Как отметили в министерстве курортов, сам проект "Большая кубанская тропа" станет "новым импульсом в развитии туристских пешеходных маршрутов на территории края".

