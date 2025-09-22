https://ria.ru/20250922/rossiya-2043612518.html

Российским военным с 2022 года передали 18 тысяч универсальных дронов

Российским военным с 2022 года передали 18 тысяч универсальных дронов - РИА Новости, 23.09.2025

Российским военным с 2022 года передали 18 тысяч универсальных дронов

Российским военным с 2022 года передали 18 тысяч универсальных дронов “Гортензия", которые могут использоваться как дроны-доставщики, дроны-бомбардировщики, для РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-22T20:26:00+03:00

2025-09-22T20:26:00+03:00

2025-09-23T00:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

общество

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043618507_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_32d31634ac6ace221b7d227d648bed12.png

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российским военным с 2022 года передали 18 тысяч универсальных дронов “Гортензия", которые могут использоваться как дроны-доставщики, дроны-бомбардировщики, для размещения мин и гранатометных боеприпасов, сообщает "Народный фронт". “Гортензия” – это беспилотный летательный аппарат, созданный для работы на фронте, в основном FPV-типа, то есть камикадзе. У линейки много разных аппаратов, которые отличаются по размеру, модификациям и назначению. Они используются как дроны-доставщики, как дроны-бомбардировщики, для размещения мин и выстрелов, например, с РПГ. Нами отправлено около 18 тысяч БПЛА. Отправки идут разными партиями, обычно порядка 2-3 тысяч в месяц”, – рассказал технический директор проекта “Гортензия” с позывным "Мекс", слова которого приведены в сообщении. По его словам, в соответствии с актуальной ситуацией на фронте также поставляется “Гортензия” на оптоволокне. У этой версии есть преимущество перед аналогами – возможность переключения между оптоволокном и радиоканалом без задержек для оператора. В случае обрыва оптоволокна или нехватки длины дрон продолжит работу по радиоканалу. “Оптоволокно – это не тренд, это необходимость. Во-первых, скрывать позиции наших бойцов, потому что в этом случае нет никакого излучения радиосигнала. Второе: потому что на фронте много средств радиоэлектронной борьбы у противника, а оптоволокно позволяет его обходить. А мы скомбинировали его с радиосигналом, чтобы еще больше повысить живучесть”, – пояснил "Мекс". Отмечается, что дроны “Гортензия” могут также использоваться для сбросов гранатометных боеприпасов, причем разработчики добавили функцию, позволяющую сбросить одновременно большое количество снарядов, устроив локальную “ковровую бомбардировку”. “К нашим БПЛА можно подвесить ручной противотанковый гранатомёт, у которого спуск производится сверху, а не курковый. После этого оператор летит к цели, достаточно просто, по отзывам, навестись на цель, произвести выстрел. После этого пустой тубус сбрасывается, а аппарат летит на перезарядку. Важно, что этот вариант работы с подвешиванием гранатомёта не требует никакой дополнительной модификации. Она взводится стандартным путём, подвесил, взвёл, полетел выполнять задачу”, – рассказал "Мекс". "Кулибин-клуб" "Народного фронта" занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.

https://ria.ru/20250315/dron-2005142247.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Универсальные дроны “Гортензия", которые "Народный фронт" передает российским военным Российским военным с 2022 года передали 18 тысяч универсальных дронов “Гортензия", которые могут использоваться как дроны-доставщики, дроны-бомбардировщики, для размещения мин и гранатометных боеприпасов, сообщает "Народный фронт" 2025-09-22T20:26 true PT1M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, общество, технологии