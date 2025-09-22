https://ria.ru/20250922/rossiya-2043600374.html

Эксперт оценил готовность России соблюдать ограничения по ДСНВ еще год

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о готовности РФ после 5 февраля 2026 года в течение одного года придерживаться ограничений, предусмотренных договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), еще раз подчеркивает ответственность Москвы за глобальную безопасность и ее готовность возобновить полноценный диалог по поддержанию стратегической стабильности, но при условии, что Вашингтон ответит взаимностью, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы, сказал Путин в понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Полный отказ от ДСНВ негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия, отметил он. Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявил Путин. Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства. Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью, отметил Путин. Гарант стратегической стабильности "Решение, принятое Владимиром Путиным, еще раз подчеркивает ответственность Москвы за глобальную безопасность и осознание ее роли как гаранта мировой стратегической стабильности. Это решение еще раз подчеркивает отношение руководства Российской Федерации к таким чувствительным вопросам, как ядерные вооружения. Данное решение демонстрирует желание нашего государства создать условия для дальнейших шагов по нормализации политических, дипломатических, экономических отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Москва готова возобновить полноценный диалог по поддержанию стратегической стабильности, но при условии, что произойдет нормализация российско-американских отношений", - подчеркнул Коротченко в беседе с РИА Новости. Москва пошла на данный шаг, исходя из ряда факторов, отметил он. "Первое: уже в начале 2026 года истекает действие ДСНВ, и за оставшееся время нет возможностей для практического обсуждения в двухстороннем формате судьбы этого документа. Поэтому Москва идет на принятие обязательств в течение года поддерживать текущий статус в рамках ДСНВ с точки зрения пороговых ограничений по развернутым и неразвернутым носителям, а также ядерным боезарядам, при условии, что аналогичное решение будет также принято в администрации 47-го президента США", - отметил эксперт. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о своем желании и готовности обсуждать данную проблематику, напомнил Коротченко. "Правда, он всегда пытался к этой двусторонней проблеме еще подвязать и Китай. Но, как известно, у Китая стратегические ядерные силы находятся на существенно меньшем уровне, чем у Москвы и Вашингтона. Так что, и это очевидно, участвовать в каких-то переговорах по этому поводу Пекин не будет. Поэтому самым разумным было бы встречное решение Соединенных Штатов о том, что они также в течение года будут привержены выполнению ДСНВ", - сказал собеседник агентства. "При этом было бы крайне желательно, чтобы в ходе очередной возможной встречи между президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Трампом был бы подписан некий протокол либо иной документ юридического плана, фиксирующий те обязательства, которые стороны возьмут друг на друга в рамках поддержания текущего статуса ДСНВ", - отметил Коротченко. Второе принципиально важное обстоятельство состоит в том, что Москва идет на продление обязательств по ДСНВ не с позиции слабости, подчеркнул Коротченко. "В России фактически на более чем 90% осуществлены мероприятия по перевооружению стратегической ядерной триады на новые носители. Это касается, в первую очередь, конечно же, группировки сил и средств РВСН и морской компоненты триады. В наземную группировку РВСН у нас поступают, соответственно, межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс", как шахтного, так и мобильного базирования. В морских стратегических ядерных силах у нас принимаются на вооружение новые стратегические подводные ракетоносцы модернизированного проекта "Борей-А" с МБР "Булава". Ну а авиационная компонента российской триады представлена существующими стратегическими бомбардировщиками, которые несут соответствующие крылатые ракеты Х-102 с ядерным боевым зарядом", - отметил Коротченко. Что касается США, им предстоит в ближайшее время существенная модернизация их ядерной триады, добавил эксперт. "Их ждет полная замена межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования Minuteman III. Кроме того, в США принято решение вместо существующих стратегических подводных ракетоносцев класса "Огайо" запустить проект нового стратегического подводного ракетоносца. Ну и плюс по авиационной компоненте триады у них разрабатывается новый стратегический бомбардировщик Raider. То есть США только начинают глобальный цикл перевооружения своей ядерной триады, в то время как у нас в значительной мере этот цикл пройден", - пояснил Коротченко. Уведомления и инспекции Важно подчеркнуть два обстоятельства, касающихся действующего договора о СНВ, отметил эксперт. "В первую очередь, важно сохранить уведомительный порядок двух сторон, когда Москва и Вашингтон обмениваются уведомлениями о предстоящих пусках баллистических ракет – либо учебно-боевых, либо испытательных, либо пусках для подтверждения ресурсов существующих носителей. Это важно, чтобы понимать намерения и правильно трактовать действия сторон", - сказал Коротченко. "Что касается инспекционных групп, они не работают с обеих сторон по вине предыдущей администрации США во главе с Байденом. Но я полагаю, что Россия готова, если Дональд Трамп пойдет нам навстречу, возобновить практику этих инспекций, но при условии отсутствия каких-либо дискриминационных ограничений в отношении российских инспекционных групп на территории США", - добавил эксперт. По словам Коротченко, календарный год с 5 февраля 2026 года по 5 февраля 2027 года, в течение которого Россия будет придерживаться ограничений в рамках ДСНВ, станет "окном возможностей", когда стороны смогут провести новый раунд переговоров относительно судьбы ядерных вооружений. "Но при этом, конечно же, Москва, как уже неоднократно было заявлено, считает необходимым учитывать ядерный потенциал Великобритании и Франции как суммарный с точки зрения зачета с американским ядерным потенциалом, поскольку они осуществляют ядерное планирование по во многом согласованным оперативным планам", - отметил собеседник агентства. "Рассчитываем, что ответные шаги со стороны администрации Дональда Трампа на заявление Владимира Путина также будут позитивными и встраиваться в российскую логику обеспечения глобальной безопасности", - подытожил Коротченко. Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления. Бывшая администрация Белого дома перед своим уходом указывала на наличие у нынешнего президента США Дональда Трампа возможности вести переговоры с Россией по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".

