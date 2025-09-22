https://ria.ru/20250922/rossiya-2043588535.html

Путин поручил ввести в оборот сырьевые товары с драгоценными металлами

Путин поручил ввести в оборот сырьевые товары с драгоценными металлами - РИА Новости, 22.09.2025

Путин поручил ввести в оборот сырьевые товары с драгоценными металлами

Президент РФ Владимир Путин постановил провести в России в следующем году пилотный проект вовлечения в оборот сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы,... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T18:14:00+03:00

2025-09-22T18:14:00+03:00

2025-09-22T18:14:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постановил провести в России в следующем году пилотный проект вовлечения в оборот сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Реализовать на территории Российской Федерации с 1 января по 31 декабря 2026 года пилотный проект по вовлечению в оборот сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы", - говорится в документе. К таким товарам относятся руды, концентраты цветных металлов, отходы и лом драгметаллов, цинковые осадки, отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемые главным образом для извлечения драгметаллов, следует из указа.

https://ria.ru/20250224/putin-2001369454.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин