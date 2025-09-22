https://ria.ru/20250922/rossiya-2043587319.html

Таможенники задержали авто с БПЛА, перевозимыми из Казахстана в Башкирию

казахстан

республика башкортостан

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Самарской области задержали более 30 беспилотников, перевозимых из Казахстана в Башкирию, сообщили в пресс-службе ФТС. "Тридцать четыре беспилотных летательных аппарата в разобранном виде и один квадрокоптер (DJI Mavic) с пультом дистанционного управления обнаружили самарские таможенники при проверке "Газели", которая направлялась в Башкортостан", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что автомобиль прибыл из Казахстана и был остановлен работниками мобильной группы около МАПП Сагарчин.Уточняется, что в грузе находились FPV-дроны и два FPV-крыла "Ключ-Фортуна". Документы отсутствовали. По словам водителя, аппараты принадлежат ему и применяются для личной съемки.Дроны в таком количестве не могут использоваться для личных нужд и представляют угрозу безопасности, добавили в сообщении.В ФТС провели консультацию с экспертом. Было установлено, что в машине было два БПЛА самолетного типа, с помощью которых можно переносить груз весом до пяти килограммов, один дрон разведывательного типа и комплекты, позволяющие собрать 32 малогабаритных беспилотника, способных сбрасывать груз.Товар задержали, проверка продолжается, решается вопрос о назначении экспертизы.

казахстан

республика башкортостан

2025

