В КБР бывшего главу администрации села заподозрили в мошенничестве
В КБР бывшего главу администрации села заподозрили в мошенничестве
2025-09-22T17:45:00+03:00
происшествия
россия
зольский район
следственный комитет россии (ск рф)
НАЛЬЧИК, 22 сен – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы администрации одного из сел, которого подозревают в мошенничестве с квартирами на 3,6 миллиона рублей, сообщило СУ СК РФ по региону. По версии следствия, в 2019 году глава администрации селения Совхозное в Зольском районе незаконно оформил на своих знакомых документы на передачу двух муниципальных квартир, предназначенных для переселенцев из аварийного жилья. "После безвозмездной передачи на квартиры было оформлено право собственности, затем они были проданы, а полученные денежные средства потрачены подозреваемым на личные нужды", - говорится в сообщении. Как считают следователи, в результате действий подозреваемого муниципальному образованию причинен ущерб в размере более 3,6 миллиона рублей. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. "Принимаются предусмотренные законодательством меры к возмещению причиненного ущерба", - отметили в ведомстве.
россия
зольский район
Происшествия, Россия, Зольский район, Следственный комитет России (СК РФ)
