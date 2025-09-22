https://ria.ru/20250922/rossiya-2043573730.html

Российская делегация будет продвигать заявку на членство в совете ИКАО

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская делегация в рамках 42-й ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) будет работать над продвижением заявки на членство в совете организации, сообщила пресс-служба Минтранса."Российская делегация во главе с заместителем министра транспорта Владимиром Потешкиным примет участие в работе 42-й Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая пройдет с 23 сентября по 3 октября в Монреале…. Делегация РФ будет работать над продвижением российской заявки на членство в Совете ИКАО", - говорится в сообщении.Российская сторона представит документы, содержащие информацию о передовых практиках, применяемых в стране в сфере гражданской авиации.Также на обсуждение будут вынесены такие вопросы, как систематическое совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы международной гражданской авиации, повышение уровня безопасности полетов и авиационной безопасности, внедрение инновационных технологий и цифровых решений в сфере воздушного транспорта и обеспечение устойчивого развития гражданской авиации с учетом современных требований к охране окружающей среды.Кроме того, планируется ряд двусторонних встреч с государствами-членами ИКАО с целью обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес."Участие российской делегации в работе ассамблеи ИКАО основывается на принципах открытого и конструктивного взаимодействия со всеми государствами-членами ИКАО, соблюдения международно-правовых норм и стремлении к поиску взаимоприемлемых решений", - подчеркнули в Минтрансе.При этом РФ убеждена, что достижение прогресса в решении глобальных вызовов возможно лишь посредством консолидации усилий всего международного сообщества, пишет министерство.

