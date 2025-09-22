Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий оценил готовность России еще год соблюдать ограничения по ДСНВ - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043570893.html
Слуцкий оценил готовность России еще год соблюдать ограничения по ДСНВ
Слуцкий оценил готовность России еще год соблюдать ограничения по ДСНВ - РИА Новости, 22.09.2025
Слуцкий оценил готовность России еще год соблюдать ограничения по ДСНВ
Готовность РФ продолжить соблюдение ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще в течение одного года после... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:58:00+03:00
2025-09-22T16:58:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Готовность РФ продолжить соблюдение ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще в течение одного года после истечения российско-американского договора 5 февраля 2026 года - проявление взвешенного и конструктивного подхода России в сфере стратегической стабильности и ядерного сдерживания, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы, напомнил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Полный отказ от ДСНВ негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия, отметил он. Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявил Путин. "Заявление президента России Владимира Путина - архиважный сигнал американской стороне. Готовность придерживаться ограничений по ДВСН (СНВ-3) еще в течение одного года после истечения российско-американского Договора 5 февраля 2026 года - проявление взвешенного и конструктивного подхода России в сфере стратегической стабильности и ядерного сдерживания", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий добавил, что не Россия начала развал системы контроля за вооружениями. "Вина за ее деградацию и фактический слом – полностью на ястребах-русофобах и "партии войны" коллективного Запада", - добавил депутат. Парламентарий отметил, что от того, насколько серьезно воспримут заявление президента РФ в Вашингтоне, зависит сохранение мира на планете и предотвращения дальнейшей гонки вооружений. "Надеюсь, этот сигнал правильно будет услышан. Россия, как справедливо предупредил Владимир Путин, способна ответить на любые угрозы. И не на словах", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20250922/ssha-2043564948.html
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вашингтон (штат), владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Слуцкий оценил готовность России еще год соблюдать ограничения по ДСНВ

Слуцкий назвал готовность РФ еще год соблюдать ограничения ДСНВ конструктивной

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Готовность РФ продолжить соблюдение ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще в течение одного года после истечения российско-американского договора 5 февраля 2026 года - проявление взвешенного и конструктивного подхода России в сфере стратегической стабильности и ядерного сдерживания, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы, напомнил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Полный отказ от ДСНВ негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия, отметил он. Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявил Путин.
"Заявление президента России Владимира Путина - архиважный сигнал американской стороне. Готовность придерживаться ограничений по ДВСН (СНВ-3) еще в течение одного года после истечения российско-американского Договора 5 февраля 2026 года - проявление взвешенного и конструктивного подхода России в сфере стратегической стабильности и ядерного сдерживания", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий добавил, что не Россия начала развал системы контроля за вооружениями.
"Вина за ее деградацию и фактический слом – полностью на ястребах-русофобах и "партии войны" коллективного Запада", - добавил депутат.
Парламентарий отметил, что от того, насколько серьезно воспримут заявление президента РФ в Вашингтоне, зависит сохранение мира на планете и предотвращения дальнейшей гонки вооружений.
"Надеюсь, этот сигнал правильно будет услышан. Россия, как справедливо предупредил Владимир Путин, способна ответить на любые угрозы. И не на словах", - заключил Слуцкий.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Эксперт прокомментировал заявление Путина по ДСНВ
Вчера, 16:38
 
В миреРоссияВашингтон (штат)Владимир Путин — президент РоссииЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала