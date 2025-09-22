Слуцкий оценил готовность России еще год соблюдать ограничения по ДСНВ
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Готовность РФ продолжить соблюдение ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще в течение одного года после истечения российско-американского договора 5 февраля 2026 года - проявление взвешенного и конструктивного подхода России в сфере стратегической стабильности и ядерного сдерживания, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы, напомнил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Полный отказ от ДСНВ негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия, отметил он. Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявил Путин.
"Заявление президента России Владимира Путина - архиважный сигнал американской стороне. Готовность придерживаться ограничений по ДВСН (СНВ-3) еще в течение одного года после истечения российско-американского Договора 5 февраля 2026 года - проявление взвешенного и конструктивного подхода России в сфере стратегической стабильности и ядерного сдерживания", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий добавил, что не Россия начала развал системы контроля за вооружениями.
"Вина за ее деградацию и фактический слом – полностью на ястребах-русофобах и "партии войны" коллективного Запада", - добавил депутат.
Парламентарий отметил, что от того, насколько серьезно воспримут заявление президента РФ в Вашингтоне, зависит сохранение мира на планете и предотвращения дальнейшей гонки вооружений.
"Надеюсь, этот сигнал правильно будет услышан. Россия, как справедливо предупредил Владимир Путин, способна ответить на любые угрозы. И не на словах", - заключил Слуцкий.