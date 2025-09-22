Рейтинг@Mail.ru
В России может появиться единая картотека дел судов - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043553505.html
В России может появиться единая картотека дел судов
В России может появиться единая картотека дел судов - РИА Новости, 22.09.2025
В России может появиться единая картотека дел судов
Единая картотека дел судов, где будет объединены арбитраж и суды общей юрисдикции, может быть создана в ближайшее время, сообщил журналистам и.о. председателя... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:04:00+03:00
2025-09-22T16:04:00+03:00
россия
санкт-петербург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Единая картотека дел судов, где будет объединены арбитраж и суды общей юрисдикции, может быть создана в ближайшее время, сообщил журналистам и.о. председателя Верховного суда России Юрий Иваненко на полях Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который проходит в Петербурге. "Сейчас ведутся необходимые организационные и технические работы, чтобы обеспечить единую картотеку дел как в арбитражных судах, так и судах общей юрисдикции. Я надеюсь, если соответствующие финансовые возможности будут в ближайшем периоде, то такая картотека заработает в ближайшие годы", - сказал Иваненко. Он добавил, что этот вопрос связан не только с техническими идеями, но и с совмещением действующих систем ГАС "Правосудие" и КАД "Арбитр". XIII Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, организованный Верховным судом РФ, проходит 22 сентября в Санкт-Петербурге. В его программе предусмотрено обсуждение следующих тем: "Судебная защита участников международной экономической деятельности в налоговых правоотношениях", "Актуальные вопросы рассмотрения судами таможенных споров", "Национальный опыт применения судами законодательства о защите конкуренции (антимонопольного законодательства)".
https://ria.ru/20250922/bankrotstvo-1600141843.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:46:1366:1070_1920x0_80_0_0_b7c62cc4a6398456691abe2ce4630a1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, общество
Россия, Санкт-Петербург, Общество
В России может появиться единая картотека дел судов

В России могут создать единую картотеку дел арбитража и судов общей юрисдикции

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Единая картотека дел судов, где будет объединены арбитраж и суды общей юрисдикции, может быть создана в ближайшее время, сообщил журналистам и.о. председателя Верховного суда России Юрий Иваненко на полях Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который проходит в Петербурге.
"Сейчас ведутся необходимые организационные и технические работы, чтобы обеспечить единую картотеку дел как в арбитражных судах, так и судах общей юрисдикции. Я надеюсь, если соответствующие финансовые возможности будут в ближайшем периоде, то такая картотека заработает в ближайшие годы", - сказал Иваненко.
Он добавил, что этот вопрос связан не только с техническими идеями, но и с совмещением действующих систем ГАС "Правосудие" и КАД "Арбитр".
XIII Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, организованный Верховным судом РФ, проходит 22 сентября в Санкт-Петербурге. В его программе предусмотрено обсуждение следующих тем: "Судебная защита участников международной экономической деятельности в налоговых правоотношениях", "Актуальные вопросы рассмотрения судами таможенных споров", "Национальный опыт применения судами законодательства о защите конкуренции (антимонопольного законодательства)".
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Банкротство физических лиц в 2025 году: порядок, стоимость и последствия
Вчера, 19:19
 
РоссияСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала