В России может появиться единая картотека дел судов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Единая картотека дел судов, где будет объединены арбитраж и суды общей юрисдикции, может быть создана в ближайшее время, сообщил журналистам и.о. председателя Верховного суда России Юрий Иваненко на полях Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который проходит в Петербурге. "Сейчас ведутся необходимые организационные и технические работы, чтобы обеспечить единую картотеку дел как в арбитражных судах, так и судах общей юрисдикции. Я надеюсь, если соответствующие финансовые возможности будут в ближайшем периоде, то такая картотека заработает в ближайшие годы", - сказал Иваненко. Он добавил, что этот вопрос связан не только с техническими идеями, но и с совмещением действующих систем ГАС "Правосудие" и КАД "Арбитр". XIII Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, организованный Верховным судом РФ, проходит 22 сентября в Санкт-Петербурге. В его программе предусмотрено обсуждение следующих тем: "Судебная защита участников международной экономической деятельности в налоговых правоотношениях", "Актуальные вопросы рассмотрения судами таможенных споров", "Национальный опыт применения судами законодательства о защите конкуренции (антимонопольного законодательства)".

