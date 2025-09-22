https://ria.ru/20250922/rossiya-2043553505.html
В России может появиться единая картотека дел судов
В России может появиться единая картотека дел судов - РИА Новости, 22.09.2025
В России может появиться единая картотека дел судов
Единая картотека дел судов, где будет объединены арбитраж и суды общей юрисдикции, может быть создана в ближайшее время, сообщил журналистам и.о. председателя... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:04:00+03:00
2025-09-22T16:04:00+03:00
2025-09-22T16:04:00+03:00
россия
санкт-петербург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Единая картотека дел судов, где будет объединены арбитраж и суды общей юрисдикции, может быть создана в ближайшее время, сообщил журналистам и.о. председателя Верховного суда России Юрий Иваненко на полях Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который проходит в Петербурге. "Сейчас ведутся необходимые организационные и технические работы, чтобы обеспечить единую картотеку дел как в арбитражных судах, так и судах общей юрисдикции. Я надеюсь, если соответствующие финансовые возможности будут в ближайшем периоде, то такая картотека заработает в ближайшие годы", - сказал Иваненко. Он добавил, что этот вопрос связан не только с техническими идеями, но и с совмещением действующих систем ГАС "Правосудие" и КАД "Арбитр". XIII Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, организованный Верховным судом РФ, проходит 22 сентября в Санкт-Петербурге. В его программе предусмотрено обсуждение следующих тем: "Судебная защита участников международной экономической деятельности в налоговых правоотношениях", "Актуальные вопросы рассмотрения судами таможенных споров", "Национальный опыт применения судами законодательства о защите конкуренции (антимонопольного законодательства)".
https://ria.ru/20250922/bankrotstvo-1600141843.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:46:1366:1070_1920x0_80_0_0_b7c62cc4a6398456691abe2ce4630a1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, общество
Россия, Санкт-Петербург, Общество
В России может появиться единая картотека дел судов
В России могут создать единую картотеку дел арбитража и судов общей юрисдикции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Единая картотека дел судов, где будет объединены арбитраж и суды общей юрисдикции, может быть создана в ближайшее время, сообщил журналистам и.о. председателя Верховного суда России Юрий Иваненко на полях Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который проходит в Петербурге.
"Сейчас ведутся необходимые организационные и технические работы, чтобы обеспечить единую картотеку дел как в арбитражных судах, так и судах общей юрисдикции. Я надеюсь, если соответствующие финансовые возможности будут в ближайшем периоде, то такая картотека заработает в ближайшие годы", - сказал Иваненко.
Он добавил, что этот вопрос связан не только с техническими идеями, но и с совмещением действующих систем ГАС "Правосудие" и КАД "Арбитр".
XIII Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, организованный Верховным судом РФ
, проходит 22 сентября в Санкт-Петербурге
. В его программе предусмотрено обсуждение следующих тем: "Судебная защита участников международной экономической деятельности в налоговых правоотношениях", "Актуальные вопросы рассмотрения судами таможенных споров", "Национальный опыт применения судами законодательства о защите конкуренции (антимонопольного законодательства)".