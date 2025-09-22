Рейтинг@Mail.ru
15:03 22.09.2025 (обновлено: 15:10 22.09.2025)
Россия примет решение о сохранении добровольных самоограничений по ДСНВ
россия
в мире
владимир путин
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на основе анализа обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ."В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
россия
россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
© AP Photo / Darko VojinovicМужчина с российским флагом
© AP Photo / Darko Vojinovic
Мужчина с российским флагом. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на основе анализа обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.
"В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Путин заявил о необходимости диалога с США в сфере стратстабильности
РоссияВ миреВладимир Путин — президент России
 
 
