Россия примет решение о сохранении добровольных самоограничений по ДСНВ

Россия примет решение о сохранении добровольных самоограничений по ДСНВ

Россия примет решение о сохранении добровольных самоограничений по ДСНВ

2025-09-22

2025-09-22T15:03:00+03:00

2025-09-22T15:03:00+03:00

2025-09-22T15:10:00+03:00

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на основе анализа обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ."В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

