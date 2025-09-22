https://ria.ru/20250922/rossiya-2043529789.html

Под Калининградом нашли бутылку 1945 года с текстами советских песен

Под Калининградом нашли бутылку 1945 года с текстами советских песен

Под Калининградом нашли бутылку 1945 года с текстами советских песен

22.09.2025

КАЛИНИНГРАД, 22 сен - РИА Новости. Бутылку 1945 года с текстами советских песен нашли поисковики на местах боев в поселке Светлое под Калининградом, одна песня известная про Москву, вторая про маленький город на юге, слова которой пытаются восстановить в общественной организации "Светлая Башня", расположенной в том же поселке, сообщила РИА Новости руководитель организации Анна Федосеева. "Листок был свернут, ...свернут и вставлен в горлышко не самой бутылке, а вот именно горлышко закрыто. .Это был бланк Кенигсбергского училища. 18 июля 1945 года кто-то перьевой ручкой на каждой стороне листка старательно записал слова советских песен. Одна песня, конечно, знаменитая, она стала официальным гимном Москвы. На оборотном стороне листка текст песни начинается со слов - "маленький город на юге", - сказала Федосеева. Федосеева уточнила, что песня про Москву со словами "дорогая моя столица, золотая моя Москва" была написана в 1941 году и стала гимном сопротивления и единения людей. Песня про маленький город на юге, очевидно, не была столь популярной. Пока слова ее восстановить не получается. В интернете нашли несколько вариантов. Есть романс о любви, есть про то, как мать ждет солдата с фронта, у нее стоит оловянный солдатик на полке, она на него смотрит и ждет сына. Также была найдена песня о том, как в маленьком городе на юге старушка ждет летчика, который воюет за Сталина. "Ну вот фрагментами мы можем прочитать.. Там "маленький город на юге", и "мы в землянке и печка". Такой вариант, пока мы его официально не нашли, но надеемся, что восстановим", - добавила Федосеева. Федосеева отметила, что общественная организация творчества "Светлая Башня" расположена в бывшей полуразрушенной железнодорожной водонапорной башне Коббельбуде. Во время Второй мировой войны в башне базировалась немецкая снайперская точка, а на территории поселка шли серьезные бои. Благодаря инициативе активистов башню восстановили, и в 2021 году она открылась как туристический объект и художественная студия, но до сих пор здесь работают поисковики. "Это был крупный железнодорожный узел, откуда тоже и техника шла на Советский Союз, танки привозили, то есть был такой крупный на самом деле узел транспортный. Поэтому бои были жестокие и мног,о конечно, было потерь. Песни поддерживали бойцов наших. Мы рады, что у нас есть такая находка. Мы только начинаем над ней работать", - подчеркнула Федосеева.

