Житель Нижнего Новгорода застрелил друзей во время попойки - РИА Новости, 22.09.2025
14:45 22.09.2025 (обновлено: 15:56 22.09.2025)
Житель Нижнего Новгорода застрелил друзей во время попойки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, поссорившись с приятелями во время попойки, вернулся в квартиру с ружьем и застрелил их, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.Предварительно установлено, что ночью 21 сентября в Автозаводском районе злоумышленник распивал спиртные напитки с двумя знакомыми в квартире одного из них. После возникшего конфликта мужчина съездил в свой гараж, взял обрез ружья, вернулся и двумя выстрелами смертельно ранил хозяина жилища и его гостя."О стрельбе в полицию сообщили жители соседнего дома. Прибывшие полицейские в течение часа установили личность подозреваемого и задержали его. В ходе обыска в принадлежащем задержанному гараже оперативники изъяли оружие, которое направлено на экспертизу", - написала Волк в Telegram-канале.Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (убийство двух лиц). Задержанному - ранее судимому за преступления против собственности 50-летнему местному жителю – предъявлено обвинение в убийстве двух человек (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, поссорившись с приятелями во время попойки, вернулся в квартиру с ружьем и застрелил их, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Предварительно установлено, что ночью 21 сентября в Автозаводском районе злоумышленник распивал спиртные напитки с двумя знакомыми в квартире одного из них. После возникшего конфликта мужчина съездил в свой гараж, взял обрез ружья, вернулся и двумя выстрелами смертельно ранил хозяина жилища и его гостя.
"О стрельбе в полицию сообщили жители соседнего дома. Прибывшие полицейские в течение часа установили личность подозреваемого и задержали его. В ходе обыска в принадлежащем задержанному гараже оперативники изъяли оружие, которое направлено на экспертизу", - написала Волк в Telegram-канале.
Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (убийство двух лиц). Задержанному - ранее судимому за преступления против собственности 50-летнему местному жителю – предъявлено обвинение в убийстве двух человек (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
