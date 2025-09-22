Рейтинг@Mail.ru
Гости панихиды по Кирку в США признались в любви к России
02:50 22.09.2025 (обновлено: 03:00 22.09.2025)
Гости панихиды по Кирку в США признались в любви к России
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Гости панихиды в Аризоне по убитому консервативному активисту Чарли Кирку в беседе с РИА Новости признались в любви к России, поделились мнением, что отношения Москвы и Вашингтона надо восстанавливать. "Мы любим русских!"- сказал один из гостей мероприятия. По его словам, после убийства Кирка США находятся в поворотной точке. "Ненависть растет, но мы должны стать соединенными-соединенными Штатами, а не разделенными", - сказал он. Девушка с американским флагом на футболке заявила РИА Новости, что восстановление отношений РФ и США "абсолютно необходимо". Двое сторонников Кирка из Техаса рассказали агентству, что поддержали бы снятие санкций с России. "Если бы Трамп решил, что это нужно для переговоров, то это было бы правильно. Он гений", - сказал мужчина. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Гости панихиды по Кирку в США признались в любви к России

ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Гости панихиды в Аризоне по убитому консервативному активисту Чарли Кирку в беседе с РИА Новости признались в любви к России, поделились мнением, что отношения Москвы и Вашингтона надо восстанавливать.
"Мы любим русских!"- сказал один из гостей мероприятия.
По его словам, после убийства Кирка США находятся в поворотной точке. "Ненависть растет, но мы должны стать соединенными-соединенными Штатами, а не разделенными", - сказал он.
Девушка с американским флагом на футболке заявила РИА Новости, что восстановление отношений РФ и США "абсолютно необходимо".
Двое сторонников Кирка из Техаса рассказали агентству, что поддержали бы снятие санкций с России. "Если бы Трамп решил, что это нужно для переговоров, то это было бы правильно. Он гений", - сказал мужчина.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
