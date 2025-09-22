https://ria.ru/20250922/rossija-2043585958.html

Россия готова к серьезному разговору с Европой, заявил Полянский

Если в Европе хотят "серьезного разговора" о безопасности, Москва к этому готова, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 22.09.2025

в мире

европа

москва

россия

дмитрий полянский

оон

ООН, 22 сен – РИА Новости. Если в Европе хотят "серьезного разговора" о безопасности, Москва к этому готова, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Захотите серьезного разговора о европейской безопасности, о судьбах нашего общего континента, о том, как сделать его процветающим и безопасным для всех? Мы к этому готовы. И вы знаете, как нас найти", – сказал Полянский в ходе заседани Совбеза ООН.

в мире, европа, москва, россия, дмитрий полянский, оон