18:01 22.09.2025
Россия готова к серьезному разговору с Европой, заявил Полянский
Россия готова к серьезному разговору с Европой, заявил Полянский
в мире
европа
москва
россия
дмитрий полянский
оон
ООН, 22 сен – РИА Новости. Если в Европе хотят "серьезного разговора" о безопасности, Москва к этому готова, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Захотите серьезного разговора о европейской безопасности, о судьбах нашего общего континента, о том, как сделать его процветающим и безопасным для всех? Мы к этому готовы. И вы знаете, как нас найти", – сказал Полянский в ходе заседани Совбеза ООН.
в мире, европа, москва, россия, дмитрий полянский, оон
В мире, Европа, Москва, Россия, Дмитрий Полянский, ООН
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 22 сен – РИА Новости. Если в Европе хотят "серьезного разговора" о безопасности, Москва к этому готова, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Захотите серьезного разговора о европейской безопасности, о судьбах нашего общего континента, о том, как сделать его процветающим и безопасным для всех? Мы к этому готовы. И вы знаете, как нас найти", – сказал Полянский в ходе заседани Совбеза ООН.
Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Глава МИД Британии заявила о готовности НАТО к конфронтации с Россией
