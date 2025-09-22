https://ria.ru/20250922/rossija-2043585958.html
Россия готова к серьезному разговору с Европой, заявил Полянский
Россия готова к серьезному разговору с Европой, заявил Полянский - РИА Новости, 22.09.2025
Россия готова к серьезному разговору с Европой, заявил Полянский
Если в Европе хотят "серьезного разговора" о безопасности, Москва к этому готова, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T18:01:00+03:00
2025-09-22T18:01:00+03:00
2025-09-22T18:01:00+03:00
в мире
европа
москва
россия
дмитрий полянский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
ООН, 22 сен – РИА Новости. Если в Европе хотят "серьезного разговора" о безопасности, Москва к этому готова, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Захотите серьезного разговора о европейской безопасности, о судьбах нашего общего континента, о том, как сделать его процветающим и безопасным для всех? Мы к этому готовы. И вы знаете, как нас найти", – сказал Полянский в ходе заседани Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250922/britaniya-2043580721.html
европа
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, москва, россия, дмитрий полянский, оон
В мире, Европа, Москва, Россия, Дмитрий Полянский, ООН
Россия готова к серьезному разговору с Европой, заявил Полянский
Полянский заявил о готовности РФ к серьезному разговору о безопасности в Европе