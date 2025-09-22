Рейтинг@Mail.ru
Россия попросила ИКАО ослабить санкции против авиации, утверждает Reuters - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rossija-2043585026.html
Россия попросила ИКАО ослабить санкции против авиации, утверждает Reuters
Россия попросила ИКАО ослабить санкции против авиации, утверждает Reuters - РИА Новости, 22.09.2025
Россия попросила ИКАО ослабить санкции против авиации, утверждает Reuters
Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить санкции на запчасти для самолётов и полёты над территориями других... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T17:58:00+03:00
2025-09-22T17:58:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
александр лукашенко
владимир путин
международная организация гражданской авиации
белавиа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269164_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_404df11965b554f015a6e028406179af.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить санкции на запчасти для самолётов и полёты над территориями других стран, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник в российском авиасекторе и поступившие в его распоряжение документы. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. "Россия призывает агентство ООН по гражданской авиации ослабить санкции на запасные части и полёты над чужими территориями... Российские власти пытаются договориться о смягчении санкций, особенно в отношении запасных частей, которые имеют решающее значение для безопасности полётов", - говорится в сообщении. Как утверждает агентство, Россия обратилась с запросом в ИКАО после того, как США в сентябре сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". В документах РФ заявила, что введённые санкции противоречат глобальным правилам, и пытается добиться выборов в руководящий совет ИКАО. Рейтер со ссылкой на документы пишет, что Россия критикует закрытие воздушного пространства 37 государств для полётов российских авиакомпаний, приостановление действия сертификатов пригодности воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, к полётам, а также запреты на техническое обслуживание и страхование воздушных судов. "Незаконные принудительные меры нарушают право человека на свободу передвижения независимо от национальности и гражданства... ИКАО обязана принять все практические меры для предотвращения применения государствами политически предвзятых дискриминационных и принудительных мер в области международной гражданской авиации", - приводит агентство выдержки из российских документов. Ранее в сентябре представитель президента США Джон Коул заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа". Американский минфин также выпустил генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами. Лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250922/sanktsii-2043565514.html
https://ria.ru/20250922/sanktsii-2043455906.html
https://ria.ru/20250917/peskov-2042458469.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269164_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_79951073466ce5b53cb99345c9405db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, александр лукашенко, владимир путин, международная организация гражданской авиации, белавиа, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Международная организация гражданской авиации, Белавиа, Евросоюз
Россия попросила ИКАО ослабить санкции против авиации, утверждает Reuters

Reuters: РФ просит ИКАО ослабить санкции против полетов над другими странами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить санкции на запчасти для самолётов и полёты над территориями других стран, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник в российском авиасекторе и поступившие в его распоряжение документы.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Новые санкции ЕС против России могут коснуться еще одной отрасли
Вчера, 16:39
"Россия призывает агентство ООН по гражданской авиации ослабить санкции на запасные части и полёты над чужими территориями... Российские власти пытаются договориться о смягчении санкций, особенно в отношении запасных частей, которые имеют решающее значение для безопасности полётов", - говорится в сообщении.
Как утверждает агентство, Россия обратилась с запросом в ИКАО после того, как США в сентябре сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". В документах РФ заявила, что введённые санкции противоречат глобальным правилам, и пытается добиться выборов в руководящий совет ИКАО. Рейтер со ссылкой на документы пишет, что Россия критикует закрытие воздушного пространства 37 государств для полётов российских авиакомпаний, приостановление действия сертификатов пригодности воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, к полётам, а также запреты на техническое обслуживание и страхование воздушных судов.
"Незаконные принудительные меры нарушают право человека на свободу передвижения независимо от национальности и гражданства... ИКАО обязана принять все практические меры для предотвращения применения государствами политически предвзятых дискриминационных и принудительных мер в области международной гражданской авиации", - приводит агентство выдержки из российских документов.
Ранее в сентябре представитель президента США Джон Коул заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа". Американский минфин также выпустил генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами. Лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
ЕС согласовал с США новый пакет санкций против России
Вчера, 09:59
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Европейские санкции нанесли вред экономике ЕС, заявил Песков
17 сентября, 13:14
 
В миреРоссияСШАУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир Путин — президент РоссииМеждународная организация гражданской авиацииБелавиаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала