https://ria.ru/20250922/rossija-2043585026.html

Россия попросила ИКАО ослабить санкции против авиации, утверждает Reuters

Россия попросила ИКАО ослабить санкции против авиации, утверждает Reuters - РИА Новости, 22.09.2025

Россия попросила ИКАО ослабить санкции против авиации, утверждает Reuters

Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить санкции на запчасти для самолётов и полёты над территориями других... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T17:58:00+03:00

2025-09-22T17:58:00+03:00

2025-09-22T17:58:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

александр лукашенко

владимир путин

международная организация гражданской авиации

белавиа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269164_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_404df11965b554f015a6e028406179af.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить санкции на запчасти для самолётов и полёты над территориями других стран, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник в российском авиасекторе и поступившие в его распоряжение документы. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. "Россия призывает агентство ООН по гражданской авиации ослабить санкции на запасные части и полёты над чужими территориями... Российские власти пытаются договориться о смягчении санкций, особенно в отношении запасных частей, которые имеют решающее значение для безопасности полётов", - говорится в сообщении. Как утверждает агентство, Россия обратилась с запросом в ИКАО после того, как США в сентябре сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". В документах РФ заявила, что введённые санкции противоречат глобальным правилам, и пытается добиться выборов в руководящий совет ИКАО. Рейтер со ссылкой на документы пишет, что Россия критикует закрытие воздушного пространства 37 государств для полётов российских авиакомпаний, приостановление действия сертификатов пригодности воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, к полётам, а также запреты на техническое обслуживание и страхование воздушных судов. "Незаконные принудительные меры нарушают право человека на свободу передвижения независимо от национальности и гражданства... ИКАО обязана принять все практические меры для предотвращения применения государствами политически предвзятых дискриминационных и принудительных мер в области международной гражданской авиации", - приводит агентство выдержки из российских документов. Ранее в сентябре представитель президента США Джон Коул заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа". Американский минфин также выпустил генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами. Лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250922/sanktsii-2043565514.html

https://ria.ru/20250922/sanktsii-2043455906.html

https://ria.ru/20250917/peskov-2042458469.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, александр лукашенко, владимир путин, международная организация гражданской авиации, белавиа, евросоюз