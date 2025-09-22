https://ria.ru/20250922/rossija-2043514273.html

Баканов рассказал, сколько ракет запустят в России за десять лет

Баканов рассказал, сколько ракет запустят в России за десять лет - РИА Новости, 22.09.2025

Баканов рассказал, сколько ракет запустят в России за десять лет

Россия должна изготовить и запустить в космос 300 ракет и тысячу аппаратов за 10 лет, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T13:36:00+03:00

2025-09-22T13:36:00+03:00

2025-09-22T13:36:00+03:00

россия

дмитрий баканов

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042406234_115:616:2661:2048_1920x0_80_0_0_9df32526460a24a557a6945e1d093e99.jpg

СИРИУС, 22 сен - РИА Новости. Россия должна изготовить и запустить в космос 300 ракет и тысячу аппаратов за 10 лет, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "У нас за 10 лет должна быть изготовлена и запущена тысяча космических аппаратов... У нас должно быть изготовлено и запущено за 10 лет 300 ракет, то есть, 20-30 ракет в год", - сказал Баканов на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025".

https://ria.ru/20250917/bakanov-2042415116.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий баканов, роскосмос