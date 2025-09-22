Рейтинг@Mail.ru
Баканов рассказал, сколько ракет запустят в России за десять лет - РИА Новости, 22.09.2025
13:36 22.09.2025
Баканов рассказал, сколько ракет запустят в России за десять лет
СИРИУС, 22 сен - РИА Новости. Россия должна изготовить и запустить в космос 300 ракет и тысячу аппаратов за 10 лет, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "У нас за 10 лет должна быть изготовлена и запущена тысяча космических аппаратов... У нас должно быть изготовлено и запущено за 10 лет 300 ракет, то есть, 20-30 ракет в год", - сказал Баканов на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025".
россия, дмитрий баканов, роскосмос
Россия, Дмитрий Баканов, Роскосмос
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Архивное фото
СИРИУС, 22 сен - РИА Новости. Россия должна изготовить и запустить в космос 300 ракет и тысячу аппаратов за 10 лет, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"У нас за 10 лет должна быть изготовлена и запущена тысяча космических аппаратов... У нас должно быть изготовлено и запущено за 10 лет 300 ракет, то есть, 20-30 ракет в год", - сказал Баканов на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025".
РоссияДмитрий БакановРоскосмос
 
 
