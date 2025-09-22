https://ria.ru/20250922/rossija-2043514273.html
Баканов рассказал, сколько ракет запустят в России за десять лет
СИРИУС, 22 сен - РИА Новости. Россия должна изготовить и запустить в космос 300 ракет и тысячу аппаратов за 10 лет, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "У нас за 10 лет должна быть изготовлена и запущена тысяча космических аппаратов... У нас должно быть изготовлено и запущено за 10 лет 300 ракет, то есть, 20-30 ракет в год", - сказал Баканов на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025".
