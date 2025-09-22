Рейтинг@Mail.ru
В России пройдет акция "Монетная неделя" - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 22.09.2025 (обновлено: 12:45 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/rossija-2043480665.html
В России пройдет акция "Монетная неделя"
В России пройдет акция "Монетная неделя" - РИА Новости, 22.09.2025
В России пройдет акция "Монетная неделя"
С 22 сентября по 4 октября пройдет акций, в ходе которой россияне смогут обменять монеты на бумажные купюры или перевести сумму на банковский счет, сообщил... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T11:51:00+03:00
2025-09-22T12:45:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/50/1549475012_0:218:3116:1970_1920x0_80_0_0_9f7de5a950df85136820e14e4f584d9e.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. С 22 сентября по 4 октября пройдет акций, в ходе которой россияне смогут обменять монеты на бумажные купюры или перевести сумму на банковский счет, сообщил Центробанк. "Время для мелочи: стартует "Монетная неделя", - говорится в Telegram-канале регулятора. Отмечается, что провести обмен можно будет в любом банке или магазине, которые включены в список участников. Кроме того, в банках полученную сумму можно будет положить на свой счет.Подробности проведения акции и адреса всех участников можно найти на сайте монетнаянеделя.рф. В этот раз среди организаций, в которых можно совершить обмен, есть около 15 тысяч торговых точек и 4 тысячи банковских отделений. Акция охватывает три тысячи населенных пунктов.По итогам последней "Монетной недели" в апреле россияне обменяли более 51 миллиона монет суммой 242 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250919/tsb-2043082030.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/50/1549475012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_903f9a0a347d38033255ec363f881d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
В России пройдет акция "Монетная неделя"

С 22 сентября по 4 октября россияне смогут обменять монеты на бумажные банкноты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. С 22 сентября по 4 октября пройдет акций, в ходе которой россияне смогут обменять монеты на бумажные купюры или перевести сумму на банковский счет, сообщил Центробанк.
"Время для мелочи: стартует "Монетная неделя", - говорится в Telegram-канале регулятора.
Отмечается, что провести обмен можно будет в любом банке или магазине, которые включены в список участников. Кроме того, в банках полученную сумму можно будет положить на свой счет.
Подробности проведения акции и адреса всех участников можно найти на сайте монетнаянеделя.рф. В этот раз среди организаций, в которых можно совершить обмен, есть около 15 тысяч торговых точек и 4 тысячи банковских отделений. Акция охватывает три тысячи населенных пунктов.
По итогам последней "Монетной недели" в апреле россияне обменяли более 51 миллиона монет суммой 242 миллиона рублей.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ЦБ назвал высокую ключевую ставку жаропонижающим для экономики
19 сентября, 20:11
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала