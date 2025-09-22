https://ria.ru/20250922/rossija-2043480665.html

В России пройдет акция "Монетная неделя"

22.09.2025

В России пройдет акция "Монетная неделя"

С 22 сентября по 4 октября пройдет акций, в ходе которой россияне смогут обменять монеты на бумажные купюры или перевести сумму на банковский счет, сообщил... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. С 22 сентября по 4 октября пройдет акций, в ходе которой россияне смогут обменять монеты на бумажные купюры или перевести сумму на банковский счет, сообщил Центробанк. "Время для мелочи: стартует "Монетная неделя", - говорится в Telegram-канале регулятора. Отмечается, что провести обмен можно будет в любом банке или магазине, которые включены в список участников. Кроме того, в банках полученную сумму можно будет положить на свой счет.Подробности проведения акции и адреса всех участников можно найти на сайте монетнаянеделя.рф. В этот раз среди организаций, в которых можно совершить обмен, есть около 15 тысяч торговых точек и 4 тысячи банковских отделений. Акция охватывает три тысячи населенных пунктов.По итогам последней "Монетной недели" в апреле россияне обменяли более 51 миллиона монет суммой 242 миллиона рублей.

россия

2025

Новости

